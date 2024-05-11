Erden Timur'dan flaş açıklamalar: 'Dursun başkanla Florya konusunda farklı düşünüyoruz'

Yayınlanma: 11.05.2024 - 20:10

Güncelleme: 11.05.2024 - 20:10

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İşte Erden Timur'un açıklamaları...

"Henüz matematiksel bir şey yok. Her zaman Mayıslar bizim için çok önemli. Galatasaray camiası ve taraftarlar olarak konsantrasyonumuzu son ana kadar götürmemiz gerekiyor. Daha gelinen bir nokta yok. Yarın inşallah kazasız belasız geçersek, rakibimizin de maçı var. Sonuna kadar bu işi götürüp şampiyonlukla taçlandırmak istiyoruz. Henüz biten bir şey yok. Geçen konuşmamamda söyledim, mayıs ayı Galatasaray'ın yeni yılı, inşallah yeni yılı şampiyonlukla kutlayacağız. Konsantrasyon ve şampiyonluk inancından başka bir şey düşünmemeliyiz.

Florya Projesi: "Bu tip konular değil, daha çok şampiyonluk, saha içi konuşulsun istiyoruz. Seçim durumu da devam ediyor. Galatasaray siyasetinin herhangi bir yerinde bu anlamda yer almak istemiyorum. O nedenle yönetimde de yer almadım. Galatasaray'a hizmet edilecek her yerde de, her zaman katkı vermeye çalışıyorum. Florya konusu, Galatasaraylıların, tüm camianın en önemsediği konulardan biri. O yüzden bu kadar konuşuluyor. Benim için de gözbebeği bir konu."

"NE DESEM SİYASETİN İÇİNDE OLACAK"

Kendi paramızla buradaki kalan kısmı satın alarak böyle bir noktaya gelindi. Bu da rakamlarla değerlendiriyor. Bunlar güncel rakamlar. Şu an ne desem bu siyasetin içinde olacak. Bu bir yöntem. Şu anda tartışılan o. İki farklı yöntem var. Kendin yaptığında satış ve pazarlamasını kendin yapar ve daha fazla kar edersin. Diğer türlü yaptığında daha rahat bir operasyon olur. Daha az kar edersin. Benim şahsi görüşüm, kendimiz yapmak üzere, baştan beri öyle ifade ediyorduk.

"DURSUN BAŞKAN İLE FARKLI DÜŞÜNÜYORUZ"

Herkesin bu kadar konuşması Galatasaray için çok önemli. Esas olay, en yüksek geliri elde etmek. Hiçbir zaman ana paraya dokunulmayacak. Böyle bir proje için herkes kişisel yorumlarını da yapacaktır.

Dursun başkanla Florya konusunda farklı düşünüyoruz ama yönetimde yer almama nedenim bu değil. Farklı düşündüğümüz bir konu. Bir taraftan yıpratılmak için çok şey yapılıyor. Garip isnatlar var. 'Erden Timur kendisi yapmak istiyor' deniyor. Ben seçim sürecinde de, seçimden sonra da, burası yapılsın, biz hiçbir yerinde olmayacağız. Tekrar edeyim, Dursun başkanımızla farklı fikirlerimiz var. İnsanların fikirleri farklı olabilir. Bunun olup olmamakla ilgili bir alakası yok.

"PEŞKEŞ NOKTASI SÖZ KONUSU DEĞİL"

Peşkeş çekilmek deniyor, bunu son derece yanlış buluyorum. Bu bir yöntem farklılığı. Peşkeş diye bir şey söz konusu olamaz. Dursun başkanımız ile farklı fikirlerimiz olabilir ama kimseye bu anlamda haksızlık yapılmasını istemem. Dursun başkanı 7 yıldır tanıyorum. Aynı cümlede anılmaması gereken iki laf. Onu da belirteyim. Benim fikrim farklı ama işi iki farklı yöntemle yapma farkı. Peşkeş noktası söz konusu değil. Bakış açısı farkı sadece.

"ŞAMPİYONLUK MODUNU AÇTIK"

Herkesin ana gündemi şampiyonluk. Hepimiz şampiyonluk modunu açtık. Bu son dönemeç, inşallah neticeye varacağız. Kombine bulunmaması ilgili bize çok şey geliyor. Kapasitemizin yetmediğini görüyoruz. Gece 3'lerde kuyruklar oluyor. Böyle sorunlar yaşıyoruz. Bu başarı devam ettiği sürece nasıl yapılır bilmiyorum ama bu stat kapasitesi bize yetmeyecek, o net.

"ŞAMPİYON OLMADAN PLAN YAPMIYORUZ"

Kadın futbol takımının da şampiyonluğu çok önemli. Çok büyük emek. Genelde erkek futbolu çok ilgi görüyor, onları da tekrar tebrik ediyoruz, minnetlerimizi iletiyoruz. Gönül ister, şampiyonluğu erken kazanalım ama yönetimimizin kararı. Onunla ilgili bir şey konuşulmadı. Şampiyon olmadan plan yapmıyoruz. Olalım, her şeyi konuşuruz inşallah."