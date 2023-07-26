Erden Timur'dan Muslera açıklaması: 'Bu sene son senesi'
Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, sarı kırmızılı takımın 37 yaşındaki kalecisi Muslera'nın sezon sonunda bitecek sözleşmesini hatırlatarak "Bu sene son sene. Her oyuncu yaşı ilerledikçe kendi planlarını yapıyor." diye konuştu.
Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, Bloomberg HT'de katıldığı İşin Aslı programında sarı kırmızılı takımın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera'nın geleceğiyle ilgili önemli açıklamalar yaptı.
Uruguaylı kalecinin sezon sonunda sözleşmesinin biteceğini hatırlatan Erden Timur, "Muslera 13 yıldır bu takımda. Galatasaray tarihinin en önemli figürlerinden biri. Geçen sene de gördük. Bu sene son sene. Her oyuncu yaşı ilerledikçe kendi planlarını yapıyor. Önemli olan ileride onun planlarında birlikte olabilecek misiniz. Vefa, sahiplenme ilişkisini kurabiliyorsanız her şeyi açıkça konuşabiliyorsunuz." diye konuştu.
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