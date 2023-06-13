Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş kimdir? Niyazi Akdaş istifa mı etti?
TFF 1. Lig ekibi Gençlerbirliği'nin başkanı Niyazi Akdaş, istifa ettiğini açıkladı. Kırmızı-siyahlı kulüpte olağanüstü genel kurul kararı alındı. Peki, Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş kimdir?
TFF 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği Kulübü'nde başkan Niyazi Akdaş, görevinden istifa ettiğini duyurdu. Niyazi Akdaş'ın yaşamı ve istifa nedeni merak ediliyor. İşte ayrıntılar...
NİYAZİ AKDAŞ KİMDİR?
Niyazi Akdaş, 14 Haziran 1948'de İzmir'de doğdu. İlk, Orta ve Lise eğitimini TED Ankara Kolejinde 1965 yılında tamamladı. 1966 yılında girdiği Orta Doğu Teknik Üniversitesinden 1970 yılında Metalürji Mühendisi olarak mezun oldu. Aynı yıl Kaliforniya Üniversitesine öğretim asistanı olarak kabul edildi ve ihtisas çalışmalarını bu üniversitede tamamladı. Daha sonra aynı üniversitenin araştırma bölümlerinde NASA ve ORDU projelerinde araştırma başmühendisi olarak görev aldı.
Yine ortakları ile birlikte, Trabzon şehrimizde Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda eğitim verecek olan TED Trabzon Kolejini inşa ettirip, 2014 yılında eğitime açtı. Halen Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptığı bu okulda ana sınıfından başlayarak 12. sınıfa kadar 700 öğrenciye eğitim verilmektedir. Okul ilk mezunlarını 2021 yılında verdi.
Akdaş sürdürmekte olduğu, TOBB Döküm Sanayi Sektör Meclisi Başkanlığı ve Avrupa Döküm Sanayicileri Birliği (CAEF) icra kurulu, CAEF Çelik Gurubu üyeliklerinden işlerinin çokluğu nedeniyle 2020 yılı itibariyle ayrıldı. ODTÜ Parlar Eğitim ve Araştırma Vakfı Genel Kurulu Üyeliği görevini sürdürmektedir.
Gençlerbirliği'nde başkanvekilliği yaparken 20 Ocak 2017'de dönemin başkanı İlhan Cavcav'ın, oğlu Murat Cavcav'ı başkanvekili yapmak için istifasını istediğini iletmesi üzerine hem başkanvekilliğinden hem de yönetim kurulundan istifa etti. İki gün sonra ölen İlhan Cavcav'ın yerine Murat Cavcav başkan seçildi. Gençlerbirliği'nin Murat Cavcav döneminde ikincisi 2020-2021 sezonunda olmak üzere toplam iki kez küme düşmesi üzerine Murat Cavcav, yapılacak kongrede aday olmayacağını ve başkanlıktan ayrılacağını açıkladı. Bunun üzerine Akdaş, 10 Haziran 2021 tarihinde yapılan olağanüstü kongrede Gençlerbirliği'nin başkanı seçildi.
Akdaş dönemindeki yönetim; İlhan Cavcav'ın vefatından hemen önce kulübün kasasında yaklaşık 70 milyon TL bulunduğunu, önceki başkan Murat Cavcav döneminde bu paranın tamamının harcandığını ve yapılan transferlerin aşırı borçlanmaya yol açmasından ötürü başkanlık bırakıldığında 137 milyon TL civarında bir borç kaldığını tespit etti. Murat Cavcav döneminden kalan bu borçlardan dolayı 2021-2022 sezonu devre arasında uzun yıllar "borcu olmayan tek takım" olarak anılan Gençlerbirliği'ne transfer yasağı geldi. Ligin ikinci yarısında 1. Lig'de kalma mücadelesi veren Gençlerbirliği, bitime bir hafta kala Menemenspor'u yenerek ligde kalmayı garantiledi. 5 Haziran 2022'de yapılan olağan genel kurulda ise Akdaş 3 yıllığına tekrar göreve getirildi.
Akdaş, şirketleşmenin gerçekleştirilememesi üzerine 31 Temmuz 2022'de yapılan olağanüstü kongrede aday olmadı ve desteklediği Talip Çankırı başkan seçildi. Çankırı yönetiminin seçimli olağanüstü kongre kararı almasının ardından kulübe kayyım atanmasını engellemek için tek aday olarak girdiği 25 Eylül 2022'de yapılan kongrede 290 delegenin 234'ünün oyunu alarak tekrar başkan seçildi.
Siyasette de yer alan Akdaş, 2014'te Demokrat Parti'nin Başkanlık Divanı üyesi olarak Dış İlişkiler Başkanı seçildi.
ÖZEL YAŞAMI
Niyazi Akdaş, evli ve iki çocuk babasıdır.
NİYAZİ AKDAŞ NEDEN İSTİFA ETTİ?
Akdaş, yaptığı yazılı açıklamada, iki sezondur zor şartlarda yönetim kurulu başkanlığını elinden geldiği kadar çabalayarak sürdürmeye çalıştığını belirtti.
Bu konuda kısmen başarılı olduğunu vurgulayan Akdaş, "Taraftarımıza söz verdiğim gibi, 'bu takım düşer' denmesine rağmen ligde tutmayı başardık. İlk yarı 7 puan alıp, ikinci yarı 31 puan toplayarak tarihte ligde kalan başka bir kulüp yoktur. Görev yaptığım süre zarfında hatalarımız tabii ki oldu ama bu zor şartlar altında hata yapmamak da mümkün değildi. Bugünden itibaren üzülerek bu onurlu görevime son verme kararı aldım" ifadelerini kullandı.
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