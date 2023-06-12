Gizem Güreşen kimdir, kaç yaşında, nereli? Gizem Güreşen hangi takımlarda voleybol oynadı?

Yayınlanma: 12.06.2023 - 20:51

Güncelleme: 12.06.2023 - 20:51

Beşiktaş Ceylan Kadın Voleybol Takımı, milli sporcu Gizem Güreşen'i kadrosunu dahil etti. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 36 yaşındaki sporcuyla sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Gizem Güreşen'e şanlı formamızla üstün başarılar dileriz" denildi. Gizem Güreşen, kariyerinde Türk Telekom, VakıfBank, Fenerbahçe, Volero Zürih, Bursa Büyükşehir Belediyespor ve Galatasaray formalarını giydi. Gizem Güreşen'in yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

GİZEM GÜREŞEN KİMDİR?



Gizem Güreşen, 14 Ocak 1987'de Ankara'da doğdu. Voleybola Ankara'da başladı. VakıfBank Güneş Sigorta alt yapısından yetişti. Türk Telekom, Marmaris Belediyesi ve Galatasaray takımlarında oynadı.

Güreşen, 2009-2010 sezonunda Vakıfbank Güneş Sigorta takımına transfer oldu. 2010-2011 sezonunda VakıfBank ile Avrupa Bayanlar Voleybol Şampiyonlar Ligi'ni kazandılar. Gizem turnuvada "En İyi Karşılayıcı" seçildi. Vakıfbank ile Doha'da düzenlenen 2011 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandılar. Güreşen, turnuvada ''En İyi Libero'' seçildi.

2012-2013 sezonu hem Gizem için hem de VakıfBank için olduça başarılı geçti. VakıfBank bu sezonda Türkiye Bayanlar Voleybol Ligi, Türkiye Kupası, Voleybol Bayanlar Süper Kupası, Avrupa Bayanlar Voleybol Şampiyonlar Ligi ve FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası şampiyonlukları kazanarak, sezonu 5 kupa ile noktaladılar. 2015-2016 sezonunda Fenerbahçe Grundig'e transfer oldu. 2016-2017 sezonunu Volero Zurich takımında oynadı. 2017 yazında Bursa Büyükşehir Belediyespor'a transfer oldu. Aynı yılın sonunda da Galatasaray ile anlaştı. 2023 yılında ise kulüp ile yollarını ayırdı.

Güreşen, 2004 ilâ 2016 yılları arasında birçok kez alt yaş millî ve A Millî formayı giydi. 2011 Avrupa Voleybol Ligi'nde ''En İyi Libero'' seçildi.

GİZEM GÜREŞEN'İN KARİYERİ



Kulüp kariyeri

2004-2007 Türk Telekomspor

2007-2008 Marmaris Belediyespor

2008-2009 Galatasaray

2009-2015 VakıfBank

2015-2016 Fenerbahçe

2016-2017 Volero Zürich

2017 Bursa Büyükşehir Belediyespor

2017 - 2023 Galatasaray

Millî takım kariyeri

2009-2016 Türkiye