Gizem Güreşen kimdir, kaç yaşında, nereli? Gizem Güreşen hangi takımlarda voleybol oynadı?
Beşiktaş Ceylan Kadın Voleybol Takımı, Gizem Güreşen'i transfer etti. Peki, Gizem Güreşen kimdir, kaç yaşında, nereli? Gizem Güreşen hangi takımlarda voleybol oynadı?
Beşiktaş Ceylan Kadın Voleybol Takımı, milli sporcu Gizem Güreşen'i kadrosunu dahil etti. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 36 yaşındaki sporcuyla sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Gizem Güreşen'e şanlı formamızla üstün başarılar dileriz" denildi. Gizem Güreşen, kariyerinde Türk Telekom, VakıfBank, Fenerbahçe, Volero Zürih, Bursa Büyükşehir Belediyespor ve Galatasaray formalarını giydi. Gizem Güreşen'in yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...
GİZEM GÜREŞEN KİMDİR?
Gizem Güreşen, 14 Ocak 1987'de Ankara'da doğdu. Voleybola Ankara'da başladı. VakıfBank Güneş Sigorta alt yapısından yetişti. Türk Telekom, Marmaris Belediyesi ve Galatasaray takımlarında oynadı.
Güreşen, 2009-2010 sezonunda Vakıfbank Güneş Sigorta takımına transfer oldu. 2010-2011 sezonunda VakıfBank ile Avrupa Bayanlar Voleybol Şampiyonlar Ligi'ni kazandılar. Gizem turnuvada "En İyi Karşılayıcı" seçildi. Vakıfbank ile Doha'da düzenlenen 2011 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandılar. Güreşen, turnuvada ''En İyi Libero'' seçildi.
2012-2013 sezonu hem Gizem için hem de VakıfBank için olduça başarılı geçti. VakıfBank bu sezonda Türkiye Bayanlar Voleybol Ligi, Türkiye Kupası, Voleybol Bayanlar Süper Kupası, Avrupa Bayanlar Voleybol Şampiyonlar Ligi ve FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası şampiyonlukları kazanarak, sezonu 5 kupa ile noktaladılar. 2015-2016 sezonunda Fenerbahçe Grundig'e transfer oldu. 2016-2017 sezonunu Volero Zurich takımında oynadı. 2017 yazında Bursa Büyükşehir Belediyespor'a transfer oldu. Aynı yılın sonunda da Galatasaray ile anlaştı. 2023 yılında ise kulüp ile yollarını ayırdı.
Güreşen, 2004 ilâ 2016 yılları arasında birçok kez alt yaş millî ve A Millî formayı giydi. 2011 Avrupa Voleybol Ligi'nde ''En İyi Libero'' seçildi.
GİZEM GÜREŞEN'İN KARİYERİ
Kulüp kariyeri
2004-2007 Türk Telekomspor
2007-2008 Marmaris Belediyespor
2008-2009 Galatasaray
2009-2015 VakıfBank
2015-2016 Fenerbahçe
2016-2017 Volero Zürich
2017 Bursa Büyükşehir Belediyespor
2017 - 2023 Galatasaray
Millî takım kariyeri
2009-2016 Türkiye
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'dan kurmaylarına talimat
- Açıklamaları gündem oldu: 'Asgari ücretli ölsün'
- Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş gözaltına alındı!
- İdiz'den Sabah'ta 'çıplaklık' isyanı
- İYİ Parti'de üst düzey istifa!
- Hapisten kaçırılan belediye başkanı
- TİSK Başkanı'ndan 'asgari ücret' açıklaması
- BioNTech davasında yeni gelişme
- Tutabilene aşk olsun! Gram altında yeni rekor
- Fatih Altaylı, CHP için olası senaryoyu yazdı!