Erdoğan'dan yaşamını yitiren futbolcu Ahmet Çalık'ın ailesine taziye
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konyasporlu milli futbolcu Ahmet Çalık’ın vefatı dolayısıyla Çalık'ın ailesini telefonla arayarak taziyelerini iletti.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da forma giyen futbolcu Ahmet Çalık (28), Ankara'da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçirdiği trafik kazası sonucu vefat eden Konyasporlu milli futbolcu Ahmet Çalık'ın ailesini telefonla arayarak, taziyelerini iletti.
Erdoğan, vefat haberi sonrası "Elim bir trafik kazasında hayatını kaybeden milli futbolcumuz Ahmet Çalık’a Allah’tan rahmet, yakınlarına ve Futbol camiamıza başsağlığı diliyorum." şeklinde bir açıklama yapmıştı.
NE OLMUŞTU?
Geçtiğimiz salı günü sabah saatlerinde Konyaspor forması giyen milli futbolcu Ahmet Çalık'ın kullandığı otomobil Ankara-Niğde yolunda kontrolden çıkıp, şarampole devrilmişti. Olay yerine ulaşan sağlık görevlilerin yaptığı müdahaleler sonuçsuz kalmış ve 27 yaşındaki futbolcu hayatını kaybetmişti.
Ahmet Çalık'ın, takımın izin günü olduğu için şubat ayında yapmayı planladığı düğün nedeniyle Ankara'ya nikah tarihi almaya gittiği öğrenilmişti.
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