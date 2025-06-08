A Milli Futbol Takımı, deplasmanda ABD ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

Connecticut eyaletinin East Hartford kentinde yer alan Pratt & Whitney Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Millilerimiz 2-1 kazandı.

Öte yandan Galatasaray'da forma giyen ve karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcu Eren Elmalı'dan kötü haber geldi.

EREN ELMALI DEVAM EDEMEDİ

Mücadelenin 73. dakikasında Eren Elmalı, sakatlanarak kendini yere bıraktı ve kenara değişiklik işareti yaptı.

Ardından Eren için sağlık ekipleri sahaya davet edildi.

Milli futbolcu, oyuna devam edemedi ve 76. dakikada Eren'in yerine Mustafa Eskihellaç oyuna devam etti.



