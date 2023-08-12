Eren Elmalı: 'İnşallah böyle devam eder'

Yayınlanma: 12.08.2023 - 01:00

Güncelleme: 12.08.2023 - 01:00

Trabzonspor'un 23 yaşındaki sol beki Eren Elmalı Antalyaspor galibiyeti sonrası konuştu.

Genç oyuncu, ''Taraftarımızın önünde galip geldiğimiz için çok mutluyuz. Yaklaşık 2-3 aydır çok sıkı çalışıyoruz. Emeklerimizin karşılığını aldığımız için çok mutluyuz. Elimizden gelenin en iyisini sahaya yansıttığımızı düşünüyorum. Takım arkadaşlarıma, taraftara teşekkür ediyorum. İnşallah böyle devam eder.'' ifadelerini kullandı.