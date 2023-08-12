Eren Elmalı: 'İnşallah böyle devam eder'

Trabzonspor'da Eren Elmalı, Bitexen Antalyaspor karşılaşması sonrasında açıklamalarda bulundu. Elmalı, 'İnşallah böyle devam eder' dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.08.2023 - 01:00
Eren Elmalı: 'İnşallah böyle devam eder'
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Trabzonspor'un 23 yaşındaki sol beki Eren Elmalı Antalyaspor galibiyeti sonrası konuştu.

Genç oyuncu, ''Taraftarımızın önünde galip geldiğimiz için çok mutluyuz. Yaklaşık 2-3 aydır çok sıkı çalışıyoruz. Emeklerimizin karşılığını aldığımız için çok mutluyuz. Elimizden gelenin en iyisini sahaya yansıttığımızı düşünüyorum. Takım arkadaşlarıma, taraftara teşekkür ediyorum. İnşallah böyle devam eder.'' ifadelerini kullandı.


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