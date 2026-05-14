Cumhuriyet Gazetesi Logo
Ergin Ataman'a şok: Valencia adını Final Four'a yazdırdı

Ergin Ataman'a şok: Valencia adını Final Four'a yazdırdı

14.05.2026 09:29:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Ergin Ataman'a şok: Valencia adını Final Four'a yazdırdı

Basketbol Avrupa Ligi play-off mücadelesinde Valencia Basket, başantrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı Panathinaikos AKTOR'u 81-64 yenerek seride durumu 3-2'ye getirdi ve dörtlü finale yükseldi.

Roig Arena'da oynanan play-off serisi beşinci maçının ilk çeyreğini 14-10 önde tamamlayan Valencia Basket, soyunma odasına da 35-23 üstün gitti.

Skor üstünlüğünü ikinci devrede de sürdüren İspanya temsilcisi, üçüncü çeyreğini 56-50 önde geçtiği karşılaşmadan 81-64 galip ayrıldı.

Ev sahibi ekipte 20 sayı atan Brancou Badio, maçın en skorer ismi oldu ve galibiyette önemli rol oynadı.

Tarihinde ilk kez son 4'e kalan Valencia Basket, Real Madrid ile finale yükselme mücadelesi verecek.

Panathinaikos AKTOR'un sahası Telekom Center'ın ev sahipliği yapacağı dörtlü final müsabakaları, 22-24 Mayıs'ta oynanacak.

İlgili Konular: #ergin ataman #valencia #Panathinaikos Aktor

İlgili Haberler

Panathinaikos, Valencia'yı tek sayı farkla devirdi, saha avantajını kaptı!
Panathinaikos, Valencia'yı tek sayı farkla devirdi, saha avantajını kaptı! Panathinaikos, EuroLeague Play-Off serisi ilk maçında deplasmanda Valencia'yı 68-67 yendi.
Valencia seriyi 2-1 yaptı: Panathinaikos'a evinde soğuk duş
Valencia seriyi 2-1 yaptı: Panathinaikos'a evinde soğuk duş EuroLeague play-off'larında Valencia Basket, başantrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı Panathinaikos AKTOR'u 91-87 yenerek geride olduğu seride durumu 2-1'e getirdi.
Ergin Ataman'ın ekibi Panathinaikos doludizgin!
Ergin Ataman'ın ekibi Panathinaikos doludizgin! Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos, EuroLeague'in 33. haftasında deplasmanda karşılaştığı Dubai Basketball'u 107-104 mağlup etti.