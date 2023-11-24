Ergin Ataman: 'Başarımız büyük takdir görüyor'

Yayınlanma: 24.11.2023 - 18:56

Güncelleme: 24.11.2023 - 18:56

Panathinaikos başantrenörü Ergin Ataman, A Spor'da dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Ergin Ataman yaptığı açıklamada, "Bu sezon yeni bir yapılanmaya gittik. Benim gelmemle beraber 11 tane oyuncu aldık. takımın oturması zaman aldı. Olympiacos ile oynadığımız maçı Pire'de kazanmamız takım üzerinde olumlu bir etki yarattı. Yunanistan Ligi'nde 7 maçta 7 galibiyetle lider durumdayız. Bu sistemle beraber EuroLeague'de iyi bir çıkış yakaladık. Yeni kurulan, geçen sene Avrupa'da sonuncu bitiren Panathinaikos'ta bu durum iyi bir heyecan yarattı." dedi.

Başarılı çalıştırıcı, "Benim gelmemle birlikte son 4 yılda 2 kez şampiyon olmuş, 1 kez final oynamış bir hoca olarak buraya yeni bir ivme katmam lazımdı. Burada müthiş bir sevgi var. Yunanistan'da basketbol neredeyse birinci spor gibi. Real Madrid namağlup gidiyor ama onun arkasındaki takımların hepsinin finale kalma şansı var. Bizim takımımızın başarısı Atina'da çok takdir ediliyor." şeklinde konuştu.

Yunan halkının sıcak kanlı olduğunu söyleyen Ataman, "Burada müthiş bir sevgi ve saygı var. Son yılarda EuroLeague'de elde ettiğim başarılara karşı Yunan spor otoriterleri ve spor kamuoyunun büyük bir saygısı var. Bunun neticesinde sonuçlar da gelmeye başlayınca her şey olumlu ilerliyor. Burada önemli olan bu sevgiyi yaratmak. Burada bir köprü oluşturuyorum. Buradakiler de Akdeniz insanı, çok sıcakkanlılar. Maçlarda yumruk şov yapıyorum. Sahaya çıktığımda herkes bunu bekliyor. Önemli olan bu bağı yaratmak." açıklamasını yaptı.

Kostas Sloukas'tan da bahseden Ataman, "Takımın bel kemiği Olympiacos'tan transfer ettiğimiz Kostas Sloukas! Onun liderliği, kaptanlığı, oyun görüşü, takımı yönlendirmesi bu basketbolu oynamamızda büyük etken durumda." dedi.