Ergin Ataman: 'Bir Türk spor adamı finalde, mutlu olan çok Türk var'
Panathinaikos başantrenörü Ergin Ataman, Fenerbahçe Beko maçının ardından konuştu. Ataman, 'Bir Türk spor adamı finalde, mutlu olan çok Türk var' dedi.
Panathinaikos başantrenörü Ergin Ataman, galibiyetle sona eren Fenerbahçe Beko maçının ardından açıklamalarda bulundu.
"Hocam tebrik ediyoruz, daha doğrusu tebrik etmiyoruz karşınızda bir Türk takımı vardı ama..." şeklinde gelen soruyu yanıtlayan Ergin Ataman, "Benim olup olmamam önemli değil ya kazanan takımı tebrik edebilirsiniz, korkmanıza gerek yok." dedi.
Ergin Ataman maçı değerlendirerek, "51-50'den sonra harika savunma yaptık. Savunma gerçekten harikaydı. İyi savunma yaparsanız her maçı kazanırsınız. Bir maçımız daha var. Buraya kupa kazanmak için geldik, Fenerbahçe ile maça çıkmak için değil." ifadelerini kullandı.
Sözlerine devam eden Ataman, "Bir yarı final maçı nasıl oynanması gerekiyorsa öyle oynadık. Çok iyi savunma yaptık. Wilbekin'e ikili sıkıştırmalar yaptık. Saras böyle durumlarda hep 5 kısaya dönüyor. Biz o anlarda alan savunmasına geçtik ki çok yapmadığımız bir şey. Oyuncularımı kutluyorum, 12 yıl sonra Final Four'da oynayıp bu kadar tecrübeli davranmak kolay değil. Biz buraya final oynamaya değil, şampiyon olmaya geldik. Bugün 4-5 bin Pana taraftarı vardı ama pazar günü burayı OAKA'ya çevireceğiz." yorumunu yaptı.
Türk taraftarlara destekleri için teşekkür eden Ergin Ataman, "Bir Türk spor adamının finale yükselmesinden dolayı mutluluk yaşayan birçok vatandaşımız olduğunu biliyorum, hepsine teşekkür ediyorum." sözlerini sarf etti.
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