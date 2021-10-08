Ergin Ataman, Euroleague yılın koçu ödülünü aldı

2020-21 sezonunda Euroleague'de yılın koçu seçilen Ergin Ataman, Anadolu Efes seyircisi önünde ödülünü teslim aldı.

cumhuriyet.com.tr
08 Ekim 2021 Cuma, 21:06
Ergin Ataman, Euroleague yılın koçu ödülünü aldı
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Euroleague'de geçen sezon "yılın koçu" seçilen Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman ödülünü aldı.

Tecrübeli başantrenöre ödülünü,Euroleague Üst Yöneticisi (CEO) Jordi Bertomeu verdi.

Anadolu Efesli taraftarlar, maç öncesinde yaptıkları tezahüratlarla Ataman'a sevgi gösterisinde bulundu.

Anadolu Efes 2020-21 sezonunda Turkish Airlines EuroLeague finalinde Barcelona'yı 86-81 yenerek, ilk şampiyonluğuna ulaşmışıtı.


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