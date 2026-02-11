Ergin Ataman'ın annesi son yolculuğuna uğurlandı

Cumhuriyet Gazetesi Logo
11.02.2026 19:34:00
AA
A Milli Erkek Basketbol Takımı ve Panathinaikos'un başantrenörü Ergin Ataman'ın hayatını kaybeden annesi Gülten Ataman, İstanbul'da toprağa verildi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı ve Yunanistan temsilcisi Panathinaikos AKTOR'un başantrenörü Ergin Ataman'ın yaşamını kaybeden annesi Gülten Ataman, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.

Gülten Ataman için Zincirlikuyu Camisi'nde ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Ergin Ataman ile ailesi, burada taziyeleri kabul etti.

Cenaze namazına eski Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, eski Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören ile eski TFF Başkan Vekili Lütfi Arıboğan, eski Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkan Vekili Harun Erdenay, TBF Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok, TBF Sportif Direktörü Alper Yılmaz, FIBA Avrupa Onursal Başkanı Turgay Demirel, Anadolu Efes Spor Kulübü Başkanı Tuncay Özilhan, Anadolu Efes Başantrenörü Pablo Laso ile yardımcı antrenör Tomislav Mijatovic, Esenler Erokspor Başantrenörü Ufuk Sarıca, lacivert-beyazlılarda forma giyen Rodrigue Beaubois, Bursaspor Basketbol oyuncusu Göksenin Köksal, milli basketbolcular Tarık Biberoviç, Şehmus Hazer, Ercan Osmani, Onuralp Bitim, Erkan Yılmaz, Sertaç Şanlı, Berk İbrahim Uğurlu ve Shane Larkin, başantrenörler Oktay Mahmuti, Aziz Akkaya ve Ender Arslan, eski milli basketbolcular Ömer Onan, İbrahim Kutluay, Kerem Tunçeri, Semih Erden ve Mehmet Yağmur'un yanı sıra birçok isim katıldı.

Gülten Ataman'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

