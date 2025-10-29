Cumhuriyet Gazetesi Logo
Ergin Ataman'ın ekibi Panathinaikos, Maccabi Tel Aviv'e geçit vermedi!

29.10.2025 09:21:00
Cumhuriyet Spor
Cedi Osman ile Ömer Faruk Yurtseven'in formasını giydiği ve Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos, EuroLeague'in 7. haftasında kendi evinde ağırladığı Maccabi Tel Aviv'i 99-85 mağlup etti.

CEDİ VE ÖMER'DEN ÇİFT HANE

Atina ekibinde Kendrick Nunn 22 sayıyla parkenin en skorer ismi oldu. Kendrick Nunn'a; Cedi 20, Ömer Faruk Yurtseven 16 ve Tj Shorts 13 sayıyla destek verdi.

Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos, bu galibiyetle 7. maçından 5. kez galip ayrıldı. Maccabi ise 5. mağlubiyetini aldı.

