Ergin Ataman, Macaristan maçında A Milli Basketbol Takımı'nın başında olacak
A Milli Erkek Basketbol Takımı Başanterenörü Ergin Ataman, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda 22 Kasım'da Macaristan ile oynanacak maçta ay-yıldızlı takımın başında olacağını açıkladı.
Ergin Ataman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, başantrenörü olduğu Yunanistan'ın Panathinaikos AKTOR ekibinin aynı gün THY Avrupa Ligi'nde Zalgiris ile karşılaşacağını belirterek, şunları kaydetti:
"Panathinaikos Kulübü Başkanı Sayın Dimitris Giannakopoulos'a, Avrupa Ligi'ndeki Zalgiris maçıyla aynı güne denk gelen Türkiye-Macaristan milli maçında görev alabilmem için verdiği özel izin ve gösterdiği anlayış için teşekkür etmek istiyorum. Kendisinin bu kararı kulübümüzün ve milli takımın çıkarlarını aynı anda gözetmemi sağladı. İnanıyorum ki bu jest iki ülke arasında spor alanındaki işbirliğine ve dostluğa da önemli bir katkı sağlayacaktır."
Zalgiris maçının Panathinaikos AKTOR için önemine dikkati çeken Ataman, "Ancak milli takımımızın da Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki kritik bir karşılaşması var. Sayın Giannakopoulos'a bana gösterdiği bu anlayış için minnettarım. Panathinaikos'un başında olmasam da ekibim ve oyuncularımın Zalgiris karşısında ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarından eminim. Yardımcım Christos Serilis ve teknik ekibimizin bu görevi layıkıyla yerine getireceğine inanıyorum. Takımımın her zaman olduğu gibi mücadeleci ruhunu sahaya yansıtacağından şüphem yok." değerlendirmesinde bulundu.
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