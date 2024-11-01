Ergin Ataman müjdeyi verdi! Shane Larkin milli takıma geri dönüyor!
Ergin Ataman, Shane Larkin'in EuroBasket 2025 için milli takıma döneceğini duyururken, Larkin'in geçen yaz milli takıma katılmadığı için aldığı cezanın ardından sahalara güçlü bir şekilde döneceğini belirtti.
A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, Shane Larkin'in Milli Takım'a döndüğünü açıkladı. Larkin, EuroBasket 2025'te takımda yer alacak.
Ergin Ataman, Shane Larkin'in milli takıma geri döndüğünü şu sözlerle duyurdu:
"Buradan Avrupa'ya açıkça söylüyoruz ki EuroBasket 2025'te sahne bizim olacak. Shane ile bu konuda defalarca konuştuk ve anlaşmaya vardık çünkü onun Türk basketboluna katkı sağlama isteğini çok iyi biliyorum. Bu hedef için büyük bir çaba sarf ediyor. İlk görüşmemizde, geçtiğimiz yıl yaşananlardan dolayı bir tereddüt vardı, ancak Shane son derece anlayışlı davrandı ve aramızda güçlü bir bağ kurduk. Şimdi Shane'nin bizimle olacağına gönülden inanıyorum. Gerektiğinde Wilbekin'in de hazır olacağını düşünüyorum, bizimle olacak yani. Bu yüzden sahada en güçlü şekilde yer alacağız.''
Anadolu Efes forması giyen ABD'li basketbolcu Shane Larkin, Ağustos ayında Milli Takım'a katılmadığı gerekçesiyle TBF Disiplin Kurulu tarafından 5 maçlık cezaya çarptırılmış ve Türk lisansı çıkarma hakkını kaybetmişti.
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