Ergin Ataman: Ömer Faruk Yurtseven’in Türk halkından özür dilemesi gerekiyor

11 Ağustos 2022 Perşembe, 10:22

"Ömer Faruk Yurtseven bize cevap vermedi"

A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, TRT Spor'a verdiği röportajda Ömer Faruk Yurtseven hakkında önemli açıklamalarda bulundu. İşte gündeme dair o açıklamalar...

"BİZE CEVAP VERMEDİ"

Ergin Ataman, kampı izisiz bir şekilde terk eden Ömer Faruk Yurtseven'e tepkide bulundu. Ataman, "Ben çok üzüldüm ve şok oldum. Kadroyu açıkladıktan sonra böyle bir haber geldi. Yardımcılarım ulaşmaya çalıştılar. Beni en çok kıran, bize cevap vermedi. Ömer Faruk, bizi hep Amerikalı menajerle muhatap olma durumunda bıraktı. Menajeri onu etki altına almış. Sadece basketbol oynamak için burada değil, Türk bayrağını zirveye çıkarmak için buradayız. En büyük yaptırım, Türk halkının vicdani yaptırımıdır. Anlam veremedim bu karara. Diğer takımların NBA'deki en iyi oyuncuları gelirken, Ömer Faruk için de bu bir fırsat olabilirdi. Bizim için de farklı bir oyuncuydu. Neden böyle bir karar aldığını anlamakta güçlük çekiyorum" dedi.

Başarılı başantrenör, Yurtseven'nin ABD'li menajerleri devreye soktuğunu belirti.

Ataman, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi: "Hatta yardımcılara Hakan Demir ve Mehmet Okur’la konuştum. Onlar ulaşmaya çalıştılar. Beni en çok kıran onlara cevap vermemesi oldu. Bizleri hep Amerikalı menajerle muhattap olma durumunda bıraktı. En son gün başkan Hidayet Türkoğlu ile konuşmuş. Amerikalı menajerin bizlerin duygularını anlamasını düşünemiyorum. Ben burada çok ciddi bir menajer etkisi görüyorum. Ömer Faruk için bu senenin çok önemli olduğunu, Miami Heat‘te kendini göstermesi gerektiğini ve o yazın orada antrenman yapacağını ve bana göre Avrupa’da üst düzeyde söz sahibi olan bir antrenör olarak hiç anlam veremediğim bir durum. Çünkü sonuçta baktığınız zaman bu Avrupa Şampiyonası’nda Doncic, Giannis, Jokic oynuyor."

"BUNLARI BİZE VEREBİLECEK"

Ataman, açıklamalarına şu sözlerle devam etti: "Sertaç Şanlı tecrübeli bir oyuncu, dışarıdan şutu var ya da Alperen çok iyi bir oyuncu ama Ömer Faruk da atletizm olarak bizim için önemliydi. İşte İngiltere maçında iki tane alley-opp pozisyonu var. Bunları bize verebilecek, savunma sertliği ve ribaund katkısı verebilecek oyuncuydu. Neden böyle bir karar aldığını ben anlamakta zorluk çekiyorum."

"MİLLİ TAKIM HERKES İÇİN ÖZEL OLMALI"

Ergin Ataman, TRT Spor'a verdiği röportajda, "Türk Milli Takımı çok üst düzey bir takım. Baktığın zaman Cedi Osman, Alperen Şengün, Furkan Korkmaz, Shane Larkin, Melih Mahmutoğlu, Sertaç Şanlı bunların hepsi Avrupa’da, NBA’de üst düzey oyuncular. Oradan 1’e 0 antrenman yapacaksın işte sağdan attın, soldan attın, şut antrenörü gelecek tamamen görüntü. Başka bir şey değil. Burada yapılan sert antrenmanlar, şimdi oynanacak olan hazırlık maçları yani işte dün Yunanistan-İspanya maçı oynandı Giannis 21 dakikada 31 sayı – 10 ribaund yaptı. Zevkle oynuyor, bunlar dünya starı. Biz hiç kimseyi zorla milli takıma getiremeyiz. Bu milli takım herkes için özel olmalı. Bu ülkede kardeşlerimiz, arkadaşlarımız bu ülkenin bayrağı için canını, kanını akıtıyor. Bizim de yapmamız gereken şurada 1-1.5 ay Türk Halkı için bu bayrağı temsil etmek. Ben de çok yorgunum. EuroLeague’de üst üste şampiyon olmuşum. Sonuçta bir risk alıyorum. Burada herkesin bir beklentisi var" diye konuştu.

"ONU KAYBETMEK İSTEMİYORUM"

Ömer Faruk'u kaybetmek istemediğini açıklayan Ataman, ''Ömer Faruk genç bir oyuncu ben onu kaybetmekten de yana değilim. Ben ileride onun da bu hatasını anlayarak yeniden arkadaşlarının yanına döneceğini düşünüyorum. Türk Halkı haftalarca, aylarca bu çocukların NBA’de oynamasından gurur duyuyorlar. Ben kendi oğlumdan biliyorum gece uyanıp Türk oyuncuların maçlarını izliyor. Basınımız bu çocukları sürekli gündemde tutuyor. Siz de gelin burada arkadaşlarınızla birlikte bu ülkenin milli takımını en üste çıkartmak için çaba sarfedin. Ömer Faruk’un gençlik hatası yaptığını düşünüyorum. İnşallah ileride bu hatasından dönecektir diye umut ediyorum" dedi.

"ÇIKAR ÖZÜR DİLER"

Türkiye'yi zirveye çıkarmak istediğini belirten Ergin Ataman, "Ben istediğim zaman giderim, istediğim zaman gitmem böyle bir şey yok. Gelip benden değil, TBF’den değil Türk halkından özür diler, ben burada bir hata yaptım, orada olmam gerekiyordu diye bir özür dilerse bakarız. Teknik olarak bir sıkıntı yok yani gelir yine oynar ama Türk Halkına karşı böylesine bir hedefle çıktığımız yolda bir borcu var. Biz şu an burada sadece basketbol oynamak için burada değiliz. Biz şu an Türkiye’yi zirveye çıkartmak için buradayız. Sen de bu grubun önemli bir parçasıysan o sorumluluğu yerine getirmen gerekiyordu. Kimseye bir şey yapamayız biz. Gelmez ve oynamazsa bizim bir yaptırımımız yok. En büyük yaptırımı Türk Halkının vicdani yaptırımdır. Çıkar özür diler. Benim için bir şey yok. Sevdiğim de bir genç ama dediğim gibi menajerinin bundan sonra oyuncu pazarlamasına izin verilmemesi gerektiğini düşünüyorum" diyerek cümlelerini sonlandırdı.