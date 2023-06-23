Ergin Ataman'dan Fenerbahçe itirafı!

Yayınlanma: 23.06.2023 - 09:25

Güncelleme: 23.06.2023 - 09:25

Anadolu Efes'ten ayrılarak Panathinaikos'un başına geçen Ergin Ataman, beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.

Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi final serisinde Pınar Karşıyaka'yı 3-0 yenerek şampiyonluğunu ilan etmişti.

Tecrübeli teknik adam, Fenerbahçe ile oynanan yarı final serisindeki ilk maçın ardından istifa etmeyi düşündüğünü açıkladı.

"İSTİFA ETMEYİ DÜŞÜNDÜM"

57 yaşındaki başantrenör, Fenerbahçe Beko ile oynanan maçların kritik olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Fenerbahçe Beko'ya 42 sayılık mağlubiyet hepimizin üzerinde çok büyük bir baskı oluşturdu. Oyuncular, kulüp ve ben olsun o süreçte duygusal açıdan hepimiz için kritik bir dönemdi. Anadolu Efes ile 4 yıllık harika bir süreç sonrasında ayrılacak olmak tabii ki hepimizi çok duygusal bir ana getirdi. 48 saatte çok değişik duygular yaşadım ve istifa etmeyi bile düşündüm."

"KARŞIMA FENERBAHÇE'NİN KADROSUNU KOYDUM"

Ergin Ataman, Panathinaikos'ta sorumluluğunun artacağını söyleyerek, "Yunanistan'a indiğim anda inanılmaz bir ilgi oldu. Panathinaikos taraftarları bana ne kadar güvendiklerini söylediler. Olimpiakos taraftarında ise endişeyle birlikte saygı var. Basketbolu çok iyi bilen bir kitle olduğu için büyük bir saygı var. Bu çok büyük bir sorumluluk getiriyor. Anadolu Efes'in son 5 yılda Avrupa'yı domine eden kadrosunu kurarken karşıma Fenerbahçe'nin kadrosunu koydum. Bu 5 yıl içinde nasıl Fenerbahçe'yi geçtiysek, şimdi de karşımıza Olimpiakos'un kadrosunu kurduk. Bartzokas da muhakkak endişeleniyordur. Endişelenmesi gerekiyor çünkü hegemonyalarını bitireceğiz" dedi.