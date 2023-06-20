Ergin Ataman'ın yeni takımı belli oldu

Basketbol Süper Ligi takımlarından Anadolu Efes ile yoları ayıran başantrenör Ergin Ataman, Yunan ekip Panathinaikos ile sözleşme imzaladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.06.2023 - 12:15
Ergin Ataman'ın yeni takımı belli oldu
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Anadolu Efes'ten ayrılan Ergin Ataman'ın yeni takımı belli oldu.

Yunan ekibi Panathinaikos, Ergin Ataman ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

Ergin Ataman

Kulüpten yapılan açıklamada deneyimli çalıştırıcı ile 2 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.

"BAŞARILI YILLARA DÖNME VAKTİ"

İmza sonrası konuşan Ergin Ataman, "Panathinaikos, Avrupa'nın en büyük takımlarından biri ve şimdi başarılı yıllara dönme zamanı.  Winner bir antrenörüm, son dört sezonda Avrupa basketbolunda büyük başarılar elde ettim. Şimdi bunları Panathinaikos ile tekrar edeceğim konusunda iyimserim" açıklamalarında bulundu.


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