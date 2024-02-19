Ergin Ataman'ın Panathinaikos'u kupayı kaybetti

Yayınlanma: 19.02.2024 - 07:31

Güncelleme: 19.02.2024 - 07:31

Yunanistan Süper Kupası'nda Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos, ile ezeli rakibi Olympiakos karşı karşıya geldi.

Karşılaşmayı Olympiakos 69-58 kazanmayı başardı.

Olympiakos'ta Moustapha Fall 13 sayı, Filip Petrusev 10 sayı asist ile çift hanelere ulaştı ve galibiyette rol oynadı. Panathinaikos'ta Dinos Mitoglou'nun 13 sayısı galibiyete yetmedi.

OLYMPIAKOS'TAN ERGİN ATAMAN'A İZİN YOK

Sezon başında Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos'u Süper Kupa maçında da mağlup eden Olympiakos, böylelikle Ergin Ataman'dan bir sezon içerisinde ikinci kez bir kupayı aldı.