Ergin Ataman'dan Milli Takım açıklaması

07 Nisan 2022 Perşembe, 09:09

THY Euroleague'de erteleme maçında Anadolu Efes sahasında Bayern Münih'i 81-76 yendi. Play-off'a kalmayı garantileyen Lacivert-Beyazlılarda Ergin Ataman şampiyonluk için iddialı konuştu.

Ataman, "Tekrar yola çıktık. Bu yol, şampiyonluk yolu. Herkes gücümüzün farkında. Milano'yla eşleşeceğiz gibi duruyor. Onlara iki maçı da kaybettik ama play-off'lar başka... Kendimizi F4'e atarsak, şampiyon oluruz" diye konuştu.

TBF'nin başantrenör Orhun Ene ile yollarını ayırmasıyla Ergin Ataman, Milli Takım ile anılmaya başladı. Bayern Münih maçının ardından ise tecrübeli çalıştırıcı Milli Takım sorusuna yanıt verdi.

"Henüz somut bir adım yok" diyen Ataman, "Önümüzdeki günlerde Federasyon yetkilileri ile görüşeceğimiz doğru. Yeniden iş birliği yapma olabilir" ifadelerini kullandı.

Ergin Ataman, 2014-2016 yılları arasında A Milli Takımı çalıştırmıştı.