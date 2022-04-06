Galatasaray'dan gönderilen Emre Akbaba, Alanyaspor tarihinin en golcü oyuncusu oldu
Sezon başında Galatasaray'dan kiralık olarak gönderilen milli futbolcu Emre Akbaba, Aytemiz Alanyaspor tarihinin en golcü futbolcusu olarak büyük bir başarı elde etti.
Galatasaray'da sezon başında kadroda düşünülmeyen ve eski takımı Aytemiz Alanyaspor'a kiralanan Emre Akbaba önemli bir başarının sahibi oldu.
Galatasaray'dan kiralık olarak gelen Emre Akbaba Alanyaspor tarihinin en golcü oyuncusu Nedim Vatansever'in rekorunu egale ederek 65 golle kulüp tarihinin en çok gol atan futbolcusu oldu.
NEDİM VATANSEVER'İ GERİDE BIRAKTI
Toplamda 65 gole ulaşarak rekor kıran 28 yaşındaki oyuncu, 63 golle 10 yıldır bu unvanı koruyan Nedim Vatansever'i geride bırakmayı başardı.
EMRE AKBABA GALATASARAY'DA 73 MAÇA ÇIKTI
Emre Akbaba 2018'de 4 milyon Euro'ya Alanyaspor'dan Galatasaray'a transfer olmuştu.
Akbaba, 3 sezon formasını giydiği Galatasaray'da 73 maça çıkarken bu karşılaşmalarda 14 gol atarken 8 asist yapma başarısı gösterdi.
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