Trabzonspor Başkanı, şampiyonluk için mesaj verdi
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, "Bu ay hepimiz için tarifi çok da kolay olmayan, yoğun duygular içinde geçecek” ifadesini kullandı.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, “Nisan ayını çok büyük bir heyecanla karşılıyoruz. Kum saati henüz tükenmedi ama vuslata çok az kaldı. Bu ay hepimiz için tarifi çok da kolay olmayan, yoğun duygular içinde geçecek” ifadesini kullandı. Ağaoğlu, “Kiminiz TS Club mağazalarımızdan aldı bayraklarını, kiminiz üzerine naftalin kokusu sinmiş eski bayrakları sandıklarından çıkardı. Bugünlerde kelimenin tam anlamıyla her yeri bordo-maviye boyanmış halde görüyorum” yorumunda bulundu.
"KENDİMİZ OLACAĞIZ"
Ağaoğlu, “Geçtiğimiz günlerde asbaşkanımız Ertuğrul Doğan ve Abdullah Avcı ile bir toplantı gerçekleştirdik. Kulübümüzün gelecek vizyonunu, altyapıdan üst yapıya kadar yarınlarımızı planladık. Trabzonspor büyüyor, güçleniyor, güzel bir geleceğe yürüyor. En çok dikkat ettiğimiz konu kulübümüzün kendi gerçekleridir. Trabzonspor kendi olmaya, kendi gibi davranmaya, kendi gücü ve karakteriyle başarılar elde etmeye devam edecek” görüşünü savundu.
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