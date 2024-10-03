Ergin Ataman'ın Panathinaikos'u sezona galibiyetle başladı!

Yayınlanma: 03.10.2024 - 21:37

Güncelleme: 03.10.2024 - 21:37

THY EuroLeague'in açılış maçında son şampiyon Panathinaikos, Alba Berlin'i deplasmanda 87-77 mağlup etti.

Milli oyuncularımızdan Ömer Faruk Yurtseven 8 sayı ve 3 ribaund, Cedi Osman ise 5 sayı, 1 ribaund ve 1 asist ile oynadı.