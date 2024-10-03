Ergin Ataman'ın Panathinaikos'u sezona galibiyetle başladı!
Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos, yeni sezonun ilk maçında Alba Berlin'i mağlup etti.
THY EuroLeague'in açılış maçında son şampiyon Panathinaikos, Alba Berlin'i deplasmanda 87-77 mağlup etti.
Milli oyuncularımızdan Ömer Faruk Yurtseven 8 sayı ve 3 ribaund, Cedi Osman ise 5 sayı, 1 ribaund ve 1 asist ile oynadı.
Etiketler: #Panathinaikos #ALBA Berlin #ergin ataman
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