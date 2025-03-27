Ergin Ataman'ın takımı Panathinaikos son çeyrekte döndü!

THY EuroLeague'de Ergin Ataman'ın takımı Panathinaikos, deplasmanda karşılaştığı Maccabi Tel-Aviv'i 99-92 mağlup etti.

Ergin Ataman'ın takımı Panathinaikos son çeyrekte döndü!
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Tamer Öztürk
Yayınlanma: 27.03.2025 - 09:18

THY Euroleague'in 31. haftasında, Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos, deplasmanda Maccabi Tel-Aviv ile karşılaştı.

Sırbistan'da Aleksandar Nikolic Salonu'nda oynanan müsabakayı Panathinaikos, 99-92 kazandı.

15 SAYI FARKTAN DÖNDÜ

Yunan temsilcisi, son çeyrekte 18-0'lık seri yakalayarak 15 sayı farktan döndü.

Panathinaikos bu galibiyet ile birlikte üst üste 2. galibiyetini alarak 20 galibiyete ulaştı, Macabi Tel-Aviv ligdeki 21. mağlubiyetini yaşadı.

Euroleague'de bir sonraki maçta Panathinaikos, sahasında Paris Basketbol'u ağırlayacak. Maccabi Tel-Aviv ise Anadolu Efes ile karşılaşacak.

1. periyot: 19-24

Devre: 47-42

3. periyot: 78-67


Etiketler: #ergin ataman #Panathinaikos #maccabi tel aviv

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