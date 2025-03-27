Ergin Ataman'ın takımı Panathinaikos son çeyrekte döndü!
THY EuroLeague'de Ergin Ataman'ın takımı Panathinaikos, deplasmanda karşılaştığı Maccabi Tel-Aviv'i 99-92 mağlup etti.
THY Euroleague'in 31. haftasında, Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos, deplasmanda Maccabi Tel-Aviv ile karşılaştı.
Sırbistan'da Aleksandar Nikolic Salonu'nda oynanan müsabakayı Panathinaikos, 99-92 kazandı.
15 SAYI FARKTAN DÖNDÜ
Yunan temsilcisi, son çeyrekte 18-0'lık seri yakalayarak 15 sayı farktan döndü.
Panathinaikos bu galibiyet ile birlikte üst üste 2. galibiyetini alarak 20 galibiyete ulaştı, Macabi Tel-Aviv ligdeki 21. mağlubiyetini yaşadı.
Euroleague'de bir sonraki maçta Panathinaikos, sahasında Paris Basketbol'u ağırlayacak. Maccabi Tel-Aviv ise Anadolu Efes ile karşılaşacak.
1. periyot: 19-24
Devre: 47-42
3. periyot: 78-67
Etiketler: #ergin ataman #Panathinaikos #maccabi tel aviv
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