Ergin Ataman'ın takımı Panathinaikos son çeyrekte döndü!

Yayınlanma: 27.03.2025 - 09:18

Güncelleme: 27.03.2025 - 09:18

THY Euroleague'in 31. haftasında, Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos, deplasmanda Maccabi Tel-Aviv ile karşılaştı.

Sırbistan'da Aleksandar Nikolic Salonu'nda oynanan müsabakayı Panathinaikos, 99-92 kazandı.

15 SAYI FARKTAN DÖNDÜ

Yunan temsilcisi, son çeyrekte 18-0'lık seri yakalayarak 15 sayı farktan döndü.

Panathinaikos bu galibiyet ile birlikte üst üste 2. galibiyetini alarak 20 galibiyete ulaştı, Macabi Tel-Aviv ligdeki 21. mağlubiyetini yaşadı.

Euroleague'de bir sonraki maçta Panathinaikos, sahasında Paris Basketbol'u ağırlayacak. Maccabi Tel-Aviv ise Anadolu Efes ile karşılaşacak.

1. periyot: 19-24

Devre: 47-42

3. periyot: 78-67