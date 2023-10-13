Ergin Atamanlı Panathinaikos ilk galibiyetini aldı
THY EuroLeague'in ikinci hafta mücadelesinde Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos, Bayern Münih'i 78-71 mağlup etti.
THY EuroLeague'in ikinci hafta mücadelesinde Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos, sahasında Bayern Münih'i ağırladı. Karşılaşmayı Panathinaikos 78-71 kazandı.
Bu sonuçla birlikte Ergin Ataman'ın ekibi, EuroLeague'deki ilk galibiyetini kazandı.
Panathinaikos'ta Mathias Lasort 16 sayı ve 5 ribaund ile takımının en skorer oyuncusu oldu. Bayern Münih'te Leandro Nicolas Bolmaro 19 sayı kaydetti.
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