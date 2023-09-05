Eric Bailly kimdir, kaç yaşında, nereli? Eric Bailly hangi takımlarda oynadı?

Yayınlanma: 05.09.2023 - 15:36

Güncelleme: 05.09.2023 - 15:36

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Fildişi Sahilli defans oyuncusu Eric Bailly'nin nihai transferi hususunda Manchester United ile anlaşmaya varmıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Eric Bailly'ye şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadeleri kullanıldı.

ERIC BAILLY KİMDİR?



Eric Bailly, 12 Nisan 1994 yılında Fildişi Sahili'nde doğdu. Aralık 2011'de 17 yaşındayken Espanyol'un altyapı sistemine katıldı. Bailly, 5 Ekim 2014'te Real Sociedad karşısında alınan 2-0'lık galibiyette sonradan oyuna girerek ilk kez ilk on birde ve La Liga'da forma giydi. Bailly, 2015'te Villarreal'e transfer oldu. Bu takımda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Fildişi Sahilli savunma oyuncusu, 2016'da 30 milyon sterlin karşılığında Manchester United'ın yolunu tuttu.

Eric Bailly, 6 sezonda toplam 113 maça çıktığı Manchester temsilcisiyle birer kez UEFA Avrupa Ligi, İngiltere Lig Kupası ve Community Shield şampiyonlukları yaşadı.



Geçen sezon Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya'da kiralık olarak forma giyen 29 yaşındaki stoper, tüm kulvarlarda 23 maça çıktı.



















