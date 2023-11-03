Erik ten Hag açıkladı: Casemiro'dan Manchester United'a kötü haber

Yayınlanma: 03.11.2023 - 09:30

Güncelleme: 03.11.2023 - 09:30

Manchester United'a bir kötü haber de Casemiro'dan geldi.

Brezilyalı orta saha oyuncusu, milli takımda yaşadığı sakatlığının ardından Newcastle United karşısında sahalara dönüşünde yeniden sakatlandı.

Maçın devre arasında Brezilyalı milli futbolcunun yerini Sofyan Amrabat aldı.

TEN HAG AÇIKLADI

Erik ten Hag maçtan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada sakatlığın niteliğini belirtmeden, "Devre arasından hemen önce bir sakatlık geçirdi. Bu yüzden onu çıkarmak zorunda kaldık" dedi.

Casemiro'nun dönüş tarihi hakkında da konuşan ten Hag, "Bir cevap veremem; 24 saat beklememiz gerekiyor ama bence kesinlikle Cumartesi günü sahaya çıkamayacak" açıklamasında bulundu.

MİLLİ TAKIMDA SAKATLANMIŞTI

Casemiro , geçen ay Venezuela'ya karşı oynanan Dünya Kupası Elemeleri'nde ayak bileğinden sakatlanmıştı.