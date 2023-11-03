Erik ten Hag açıkladı: Casemiro'dan Manchester United'a kötü haber

Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag, Casemiro'nun sakatlandığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.11.2023 - 09:30
Erik ten Hag açıkladı: Casemiro'dan Manchester United'a kötü haber
Abone Ol google-news

Manchester United'a bir kötü haber de Casemiro'dan geldi. 

Brezilyalı orta saha oyuncusu, milli takımda yaşadığı sakatlığının ardından Newcastle United karşısında sahalara dönüşünde yeniden sakatlandı.

Maçın devre arasında Brezilyalı milli futbolcunun yerini Sofyan Amrabat aldı.

TEN HAG AÇIKLADI 

Erik ten Hag maçtan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada sakatlığın niteliğini belirtmeden, "Devre arasından hemen önce bir sakatlık geçirdi. Bu yüzden onu çıkarmak zorunda kaldık" dedi.

Casemiro'nun dönüş tarihi hakkında da konuşan ten Hag, "Bir cevap veremem; 24 saat beklememiz gerekiyor ama bence kesinlikle Cumartesi günü sahaya çıkamayacak" açıklamasında bulundu. 

MİLLİ TAKIMDA SAKATLANMIŞTI 

Casemiro , geçen ay Venezuela'ya karşı oynanan Dünya Kupası Elemeleri'nde ayak bileğinden sakatlanmıştı.


Casemiro manchester united erik ten hag

İlgili Haberler

Manchester United'da Casemiro şoku!

Manchester United'da Casemiro şoku!
İngiltere Lig Kupası'ndan elenen Manchester United, 61 yıl sonra bir ilki yaşadı!

İngiltere Lig Kupası'ndan elenen Manchester United, 61 yıl sonra bir ilki yaşadı!
Manchester United'a evinde Newcastle şoku!

Manchester United'a evinde Newcastle şoku!

En Çok Okunan Haberler