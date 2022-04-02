Erik ten Hag'dan İngiliz kulübe yanıt

02 Nisan 2022 Cumartesi, 00:00

Manchester United'da en güçlü teknik direktör adaylarından biri olarak gösterilen Erik ten Hag, sessizliğini bozdu.

Manchester United ile ilgili iddialar hakkında görüşünü belirten Hollandalı teknik direktör, futbolun herkesin birbirini tanıdığı bir sektör olduğunu belirterek "Her zaman diğer kulüplerin temsilcileriyle görüşmeler olur, bu normal bir durum. Manchester United, harika taraftarları olan harika bir kulüp. Ama ben bir kez daha söyleyeceğim benim tüm konsantrem Ajax'ta. Gelecek sezonun planlamasına başladık bile" ifadelerini kullandı.

"GÖZ ARDI ETMEK İSTEMEM"

"Şu anda sadece Ajax'a odaklanıyorum" diyen Erik ten Hag, "Ama futbolda ne olacağını bilemezsiniz. Hiçbir şeyi göz ardı etmek istemem" diye konuştu.

"UMARIM İNSANLAR BENİ ANLAR"

Ajax'ta 8 final maçı kaldığını söyleyen 52 yaşındaki teknik direktör, "PSV Eindhoven ile kupa finali ve 8 maçımız var. Bu maçlar için tüm enerjime ihtiyacım var. Bunun dışındaki şeyler dikkat dağıtıcı olur. Futbolda her şeyin bir günde değişebileceğini biliyorum. Bir noktada bir sonraki adımı atmam gerekiyor. Umarım buradaki insanlar beni anlar" dedi.

"TÜM DİKKATİM AJAX'TA"

Tecrübeli teknik direktör son olarak, "Eğer hırslıysanız, elbette Bundesliga, Premier Lig veya La Liga gibi liglere gitmek istersiniz. Oyuncularıma her zaman bu sezon ile ilgilenmelerini söylerim. Sezon sonuna kadar tüm dikkatim Ajax'ta olacak" diyerek sözlerini noktaladı.