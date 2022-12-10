Erik ten Hag'tan Cristiano Ronaldo sözleri!

10 Aralık 2022 Cumartesi, 17:24

Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag, sorun yaşadığı öne sürülen ve Dünya Kupası öncesi kulüpe sözleşmesini fesheden Cristiano Ronaldo için açıklama yaptı.

Hollandalı menajer, "Cristiano Ronaldo ile yazın bir görüşme yaptık ve bana 7 gün içerisinde takımda kalıp kalmayacağını bildireceğini söyledi. Ardından takımda kalmak istediğini söyledi. Bundan sonra Piers Morgan ile yaptığı röportaja kadar başka hiçbir şey duymadım" dedi.

"Ronaldo geçmişte kaldı ve biz geleceğe bakıyoruz" diyen Erik ten Hag, "Manchester United için yeni bir gelecek yaratmak istiyoruz ve Ronaldo bunun bir parçası olmak istemedi." ifadelerini kullandı.

"İYİ DURUMDA DEĞİLDİ"

52 yaşındaki menajer, Cristiano Ronaldo için açıklamalarına, "Ronaldo iyi bir durumda olduğunda çok iyi bir oyuncudur. Ve hedeflerimize ulaşmamıza yardımcı olabilirdi bu açık. Ama iyi bir durumda değildi" sözleriyle devam etti.

Genç teknik adam, "Gelecekte onunla konuşur musun?" sorusuna, "Evet. Ona hiçbir şey sormadım ve onun için özel bir şey söylemedim. Her şeyi dürüst, açık ve şeffaf bir şekilde yaptım. Futbol vizyonum hakkında konuşmalar yaptık, bu yüzden onunla yeniden konuşmakla ilgili bir sorunum yok" diye cevap verdi.

"Ronaldo'yu affedebilir misin" sorusu yöneltilen Hollandalı teknik adam, "Böyle bir soruya cevap vermek istemiyorum. Onunla konuşmaya açığım, neden olması? Ama buna hiç önem vermiyorum. Bunun için enerji harcamak istemiyorum. Ronaldo geçmişte kaldı ve biz ilerliyoruz. Bu sezon başarılı olmak istiyoruz. Bu yüzden buna odaklanacağız" sözlerini kullandı.