Erkekler Buz Hokeyi Süper Ligi'nde şampiyon belli oldu!

Yayınlanma: 25.03.2024 - 08:01

Güncelleme: 25.03.2024 - 08:01

Intercity Erkekler Buz Hokeyi Süper Ligi 2023-24 sezonunun şampiyonu, Buzadam Gençlik ve Spor Kulübü oldu.

Buzadam Gençlik ve Spor Kulübü ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor arasındaki final serisinin 3. maçı, İstanbul'daki Silivrikapı Buz Pisti'nde oynandı.

İlk iki karşılaşmayı 9-2 ve 10-1'lik skorlarla kazanan Buzadam Kulübü, sahadan 5-2 galip ayrılarak seride 3-0 üstünlük yakaladı ve sezonu şampiyon tamamladı.