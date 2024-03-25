Erkekler Buz Hokeyi Süper Ligi'nde şampiyon belli oldu!

Buzadam Gençlik ve Spor Kulübü, Erkekler Buz Hokeyi Süper Ligi final serisinin 3. maçında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 5-2 mağlup ederek şampiyon oldu.

AA
Yayınlanma: 25.03.2024 - 08:01
Erkekler Buz Hokeyi Süper Ligi'nde şampiyon belli oldu!
Abone Ol google-news

Intercity Erkekler Buz Hokeyi Süper Ligi 2023-24 sezonunun şampiyonu, Buzadam Gençlik ve Spor Kulübü oldu.

Buzadam Gençlik ve Spor Kulübü ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor arasındaki final serisinin 3. maçı, İstanbul'daki Silivrikapı Buz Pisti'nde oynandı.

İlk iki karşılaşmayı 9-2 ve 10-1'lik skorlarla kazanan Buzadam Kulübü, sahadan 5-2 galip ayrılarak seride 3-0 üstünlük yakaladı ve sezonu şampiyon tamamladı.


Buzadam Gençlik ve Spor Kulübü haberleri İstanbul Büyükşehir Belediyespor haberleri Erkekler Buz Hokeyi Süper Ligi haberleri Şampiyon haberleri

İlgili Haberler

Milli arada Fenerbahçe'ye 4 müjde!

Milli arada Fenerbahçe'ye 4 müjde!
Alanyaspor, Curaçao Milli Takımı ile 2-2 berabere kaldı

Alanyaspor, Curaçao Milli Takımı ile 2-2 berabere kaldı
U-19 Milli Takımı finallere kaldı

U-19 Milli Takımı finallere kaldı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Şeytan yüzü sendromuna sahip kişilerin nasıl gördüğü ortaya çıktı

Şeytan yüzü sendromuna sahip kişilerin nasıl gördüğü ortaya çıktı
İstinat duvarı gecekondunun üzerine çöktü: 3 Köpek yavrusu ve kuşlar hayatını kaybetti!

İstinat duvarı gecekondunun üzerine çöktü: 3 Köpek yavrusu ve kuşlar hayatını kaybetti!
Galatasaray'da ayrılık kapıda: Menajerine talimat verdi!

Galatasaray'da ayrılık kapıda: Menajerine talimat verdi!
Günlük burç yorumları: 25 Mart 2024 Pazartesi Kova burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 25 Mart 2024 Pazartesi Kova burcu yorumu
Hüyük’te ekim başladı: Dekarda 400 kilo ürün alınacak...

Hüyük’te ekim başladı: Dekarda 400 kilo ürün alınacak...
Günlük burç yorumları: 25 Mart 2024 Pazartesi Terazi burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 25 Mart 2024 Pazartesi Terazi burcu yorumu
Suudi Arabistan ekipleriyle anılıyordu: Hakan Çalhanoğlu geleceğiyle ilgili konuştu

Suudi Arabistan ekipleriyle anılıyordu: Hakan Çalhanoğlu geleceğiyle ilgili konuştu
Cezaevinden izinli çıkan adam, ablasını bıçakla rehin aldı!

Cezaevinden izinli çıkan adam, ablasını bıçakla rehin aldı!