Milli arada Fenerbahçe'ye 4 müjde!

Fenerbahçe'de milli arada sakatlıkları bulunan 4 futbolcunun tedavileri tamamlandı. Sarı lacivertli ekibin Adana Demirspor maçına King hariç tam kadro çıkması bekleniyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.03.2024 - 19:22
Milli arada Fenerbahçe'ye 4 müjde!
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Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan isimlerden iyi haber geldi. 

NTV Spor'un haberine göre, Çağlar Söyüncü ile Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra Trabzonspor maçında sakatlanan Ferdi Kadıoğlu ve Cengiz Ünder'in tedavi süreci tamamlandı.

Sarı lacivertli ekip, Adana Demirspor mücadelesine Joshua King dışında tam kadro çıkacak. 

Fenerbahçe, Süper Lig'in 30 haftasında toplandığı 79 puanla Galatasaray'ın 2 puan ardında ikinci sırada yer alıyor.


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