Erkekler Kupa Voley'de şampiyon Ziraat Bankkart!

2026 Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley final müsabakasında Galatasaray HDI Sigorta ile Ziraat Bankkart kupa için sahaya çıktı.

ESTÜ Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı Ziraat Bankkart 3-0 kazanarak organizasyonda mutlu sona ulaştı.

16 YILLIK ÖZLEMİNE SON VERDİ

Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, 2010'dan bu yana ilk, tarihinde 2. kez Kupa Voley'in sahibi oldu.

2026 AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley finalinde Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 yenen Ziraat Bankkart, organizasyondaki kupa özlemine son verdi.

GALATASARAY 6. KEZ ELİ BOŞ DÖNDÜ

Başkent ekibi, 16 yıl sonra ilk, tarihinde 2. defa Kupa Voley'de şampiyonluğa ulaştı. Sarı-kırmızılılar ise turnuvada oynadıkları 6. finalden de mağlup ayrıldı.

SMS Grup Efeler Ligi'nin son şampiyonu Ziraat Bankkart, 2025-26 sezonunda Şampiyonlar Kupası'ndan sonra 2. kupasını aldı. Ziraat Bankkart, yarı finale yükseldiği CEV Şampiyonlar Ligi ve Efeler Ligi'nde de yoluna devam ediyor.

Salon: ESTÜ Spor Salonu

Hakemler: Ozan Çagı Sarıkaya, İsmail Yıldırım

Ziraat Bankkart: Murat Yenipazar, Fornal, Bedirhan Bülbül, Abdelaziz, Clevenot, Vahit Emre Savaş (Berkay Bayraktar, Burakhan Tosun)

Galatasaray HDI Sigorta: Doğukan Ulu, Patry, Jaeschke, Ahmet Tümer, Arslan Ekşi, Maar (Caner Ergül, Hasan Yeşilbudak, Wright, Hacı Şahin, Gökçen Yüksel, Alonso, Can Koç)

Setler: 25-21, 25-12, 25-19

Süre: 81 dakika