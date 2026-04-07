Manisa FK üç maçlık hasretini sona erdirdi!

TFF 1. Lig'in 34. haftasında Manisa FK ile Pendikspor kozlarını paylaştı.
Mümin Özkasap Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Manisa FK 2-0 kazandı.
Ege temsilcisine galibiyeti getiren golleri; 5. dakikada Lois Diony ile 90+5'de Muhammed Kiprid kaydetti.
3 MAÇLIK HASRETİ SONA ERDİ
Bu sonuçla birlikte Manisa FK puanını 46'ya yükselterek play-off umutlarını tazelerken 3 maçlık galibiyet özlemini de sonlandırdı.
Pendikspor ise 57 puan ile haftayı 6. basamakta tamamladı.
Manisa FK, gelecek hafta Vanspor'a konuk olacak. Pendikspor ise sahasında Çorum FK'yi ağırlayacak