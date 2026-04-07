7.04.2026 19:07:00
Manisa FK üç maçlık hasretini sona erdirdi!

Manisa FK, TFF 1. Lig'in 34. haftasında kendi sahasında ağırladığı Pendikspor'u 2-0 mağlup etti.

TFF 1. Lig'in 34. haftasında Manisa FK ile Pendikspor kozlarını paylaştı.

Mümin Özkasap Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Manisa FK 2-0 kazandı.

Ege temsilcisine galibiyeti getiren golleri; 5. dakikada Lois Diony ile 90+5'de Muhammed Kiprid kaydetti.

3 MAÇLIK HASRETİ SONA ERDİ

Bu sonuçla birlikte Manisa FK puanını 46'ya yükselterek play-off umutlarını tazelerken 3 maçlık galibiyet özlemini de sonlandırdı.

Pendikspor ise 57 puan ile haftayı 6. basamakta tamamladı.

Manisa FK, gelecek hafta Vanspor'a konuk olacak. Pendikspor ise sahasında Çorum FK'yi ağırlayacak

İlgili Konular: #TFF 1. Lig #Manisa FK #Pendikspor

