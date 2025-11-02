Erling Haaland duble yaptı Manchester City evinde güldü!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
2.11.2025 21:52:00
Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında kendi sahasında ağırladığı Bournemouth'u 3-1 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında Manchester City ile Bournemouth karşı karşıya geldi. Etihad'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Manchester City 3-1'lik skorla kazandı.

Manchester City'e galibiyeti getiren golleri 17. ve 33. dakikalarda Erling Haaland, 60. dakikada Nico O'Reilly attı.

Bournemouth'un tek golü 25. dakikada Tyler Adams'tan geldi.

HAALAND'DAN 17 MAÇTA 20 GOL

Haaland, bu sezon toplamda 17. maçta 20, ligde ise 10. maçında 13. golünü attı.

Ligde oynadığı son 5 maçın 4'ünü kazanan Manchester City, puanını 19'a çıkardı ve 6 puan geriden lider Arsenal'i takibini sürdürdü. 8 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Bournemouth 18 puanda kaldı.

Manchester City, gelecek hafta Liverpool'u konuk edecek. Bournemouth ise Aston Villa deplasmanına gidecek.

İlgili Konular: #Erling Haaland #Manchester City #Bournemouth

