Erling Haaland durdurulamıyor: Manchester City deplasmanda zorlanmadı!

22.10.2025 10:17:00
Cumhuriyet Spor
Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında deplasmanda karşılaştığı Villarreal'i 2-0 mağlup etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü haftasında Manchester City, Villarreal'e deplasmanda konuk oldu.

Estadio de la Ceramica'da oynanan mücadeleyi Manchester City, 2-0 kazandı.

Manchester City'ye galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Erling Haaland ve 40. dakikada Bernardo Silva kaydetti.

HAALAND'DAN ÜST ÜSTE 12. MAÇTA GOL

Şampiyonlar Ligi'nde Villarreal'e attığı golle birlikte son 12 resmi maçında da gol atan Erling Haaland, bu sezon çıktığı 14 resmi maçta 24 gol kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Manchester City, puanını 7'ye yükseltti. Villarreal ise 1 puanda kaldı.

Devler Ligi'nde gelecek hafta Manchester City, Boruissia Dortmund'u konuk edecek. Villarreal, Pafos'a konuk olacak.

İlgili Konular: #Erling Haaland #Manchester City #uefa şampiyonlar ligi #villarreal

