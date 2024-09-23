Erling Haaland'a flaş tepki: 'Korkakça!'
Arsenal'in efsane isimlerinden Ian Wright, Manchester City'nin yıldız ismi Erling Haaland'a eleştiride bulundu.
Ian Wright, Manchester City - Arsenal karşılaşmasının ardından Erling Haaland'a tepki gösterdi.
Wright, Haaland'ın Manchester City'nin attığı ikinci golün ardından topu alıp arkası dönük Gabriel'e atmasıyla ilgili, "Bu hareket beni kızdıran bir şeydi. Gabriel'in arkası dönükken ona top attı. Gerçekten bir korkağın hareketi. Haaland'ın bunları aştığını düşünüyordum." ifadelerini kullandı.
NELER OLDU?
Manchester City, Arsenal karşısında 90+8'de John Stones'in attığı golle 2-2'lik beraberliği buldu.
Erling Haaland, golün ardından kaleden topu aldı ve arkası dönük Gabriel'e attı. Norveçli golcünün ardından iki takım futbolcuları arasında kısa süren bir gerginlik yaşandı.
Etiketler: #Erling Haaland #Ian Wright #Manchester City
Spor Haberleri
- Gaziantep'te 11'ler belli oldu!
- Manchester City'e yıldız oyuncudan kötü haber
- Barcelona'da yeni kaleci kararı!
- Haaland'a flaş tepki: 'Korkakça!'
- Ndombele, Fransa'da gündem oldu
- İbrahim Hatipoğlu'ndan flaş Mourinho sözleri
- Arda Turan'dan Tayfur Bingöl açıklaması!
- Eski milli basketbolcu Asım Pars kimdir?
- Eski milli basketbolcu Asım Pars hayatını kaybetti
- Fenerbahçe'de Saint-Maximin'in durumu belli oldu!
En Çok Okunan Haberler
-
- H.K.G.'ye istismar davasında karar
- Koldaki 'ısırık izine' ilişkin rapor açıklandı
- 'İmamoğlu' hareketliliği: CHP olağanüstü toplanacak
- 'Tayyip'e sor' davası
- ‘Uzun yıllar İstanbulumuzda sürsün’
- Sağlıklı ve güçlü bir zihin için 6 egzersiz önerisi
- Saldırganın eski yakın arkadaşı konuştu
- Şehit polis Şeyda Yılmaz ile kahreden ayrıntı
- Asker kaçaklarını da kapsıyor
- Arda Turan'dan maç sonunda tepki!