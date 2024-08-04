Erling Haaland 7 saatlik uçuşa isyan etti: 'Telefon yok, uyku yok, su yok, yemek yok'

Yayınlanma: 04.08.2024 - 17:47

Güncelleme: 04.08.2024 - 17:47

Manchester City'nin Norveçli yıldızı Erling Haaland, ABD kampının sona ermesiyle birlikte İngiltere dönüş uçağının şartlarına isyan etti.

"7 SAATLİK BİR UÇUŞA DAYANDIM"



Uçuşun çok uzun olmasından yakınan Haaland yaptığı paylaşımda, "ABD'den İngiltere'ye 7 saatlik bir uçuşa dayandım. Telefon yok, uyku yok, su yok, yemek yok" ifadelerini kullandı.

Haaland önceki günlerde de yaptığı açıklama ile sıkışık maç fikstürüne isyan etmişti ve "Yılda 70 maç oynarken, iyi durumda olmak, kaliteyi korumak çok kolay değil! EURO2024'te oyuncuların ne kadar yorulduğunu hepimiz gördük. Futboldan ne kadar bezdiklerini yüzlerinden bile görebiliyordunuz" sözlerini sarf etmişti.