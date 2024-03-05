Erling Haaland'dan Messi itirafı!

Yayınlanma: 05.03.2024 - 17:57

Güncelleme: 05.03.2024 - 17:57

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Kopenhag'ı konuk edecek Manchester City'de takımın yıldız oyuncusu Erling Haaland açıklamalarda bulundu.

"TARİHİN EN İYİSİ MESSI"

Kendisine gelen, 'Ballon d'Or ve En İyi FIFA Oyuncusu ödülünü kazanmak için Messi'nin emekli mi olması mı lazım?' sorusuna Erling Haaland şu sözlerle yanıt verdi.

"Bilmiyorum, bu iyi bir soru. Lionel Messi tarihin en iyi oyuncusu. O yüzden bu ödülleri alması lazım."

"BURADA ÇOK MUTLUYUM"

Real Madrid ve Barcelona'nın transfer listesinde bulunan Erling Haaland, "Burada gerçekten çok mutluyum. Özellikle çevremdeki insanlarla: Yöneticiler, teknik ekip, yönetim kurulu. Gerçekten mutluyum. Bunu şimdi söylersem muhtemelen büyük bir manşet olur. Geleceğin ne getireceğini asla bilemezsiniz ama şu an için burada çok mutluyum." dedi.

31 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Manchester City formasıyla 31 resmi maça çıkan Erling Haaland bu karşılaşmalarda 28 gol, 6 asistlik skor katkısı sağladı.