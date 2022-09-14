Erman Kunter'in yeni adresi Tunus milli takımı oldu!
Erman Kunter, Tunus Basketbol Milli Takımı'nın başına geçeceğini açıkladı.
Erman Kunter, Tunus Basketbol Milli Takımı'nın yeni başantrenörü olduğunu duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kunter, "Medyaya yansıyan haberler doğru. Son Afrika şampiyonu Tunus Basketbol Milli Takımı'nın başına geçiyorum. Üç yıllık bir yeniden yapılanma sürecini yürüteceğim." dedi.
Deneyimli koç, son olarak 2018-2021 yılları arasında Fransız ekibi Cholet Basket'te çalışmıştı.
Video Haberler
- Mansur Yavaş'tan dikkat çeken hareket
- Tiyatro gibi düğün
- Eşi benzeri yok
- Görenler şoke oluyor
- Sarıgül: Her zaman mevzideyiz, pusudayız
- İstanbul'da korkutan hortum!
- Eskişehir'de gerçeği aratmayan 'Airsoft' savaşı
- ''70 yıllık mazimiz var''
- Turistleri kandıran imitasyon parfüm satıcılarına operas
- İnancı ve hırsıyla kanseri yendi
En Çok Okunan Haberler
-
- Saldırı görüntüleri ortaya çıktı
- Yüzlerce pilot orduya geri dönmeye zorlandı
- Yakın çevresine sordu: Sedat Peker neden sustu?
- 'Tam bir küstahlık ve edepsizlik'
- Almanya EuroBasket'te yarı finalde!
- 'Koordine edecek isimleri de biliyorum'
- AKP’li meclis üyesinden akıllara zarar iddia
- 'BAE’e yolladığınız tetikçilere...'
- Sedat Peker'in evine silahlı saldırı: 1 yaralı
- 6’lı masaya yeni ayak eklediler