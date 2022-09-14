Erman Kunter'in yeni adresi Tunus milli takımı oldu!

14 Eylül 2022 Çarşamba, 19:56

Erman Kunter, Tunus Basketbol Milli Takımı'nın yeni başantrenörü olduğunu duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kunter, "Medyaya yansıyan haberler doğru. Son Afrika şampiyonu Tunus Basketbol Milli Takımı'nın başına geçiyorum. Üç yıllık bir yeniden yapılanma sürecini yürüteceğim." dedi.

Deneyimli koç, son olarak 2018-2021 yılları arasında Fransız ekibi Cholet Basket'te çalışmıştı.