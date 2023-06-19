Ermenistan, Letonya'da mağlup etti

(EURO 2024 Elemeleri'nde Türkiye'nin de yer aldığı D Grubu'nda Ermenistan, Letonya'yı 2-1 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.06.2023 - 21:11
Ermenistan, Letonya'da mağlup etti
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda Ermenistan ile Letonya karşı karşıya geldi.

Ermenistan'ın ev sahipliğinde oynanan maç 2-1'lik Ermenistan galibiyetiyle sonuçlandı. Ev sahibi ekibin golü 35. dakikada Tiknizyan, 90+1' dakikada penaltıdan Barseghyan'dan geldi. Letonya'nın golünü ise 67. dakikada Savalnieks attı.

Türkiye'nin de yer aldığı grupta Ermenistan, 6 puanla 1. sırada yükseldi. Letonya ise 0 puanla son sırada yer aldı.

Grubun bir diğer maçında Letonya, Hırvatistan ile oynayacak. Ermenistan ise Türkiye ile karşılaşacak.


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