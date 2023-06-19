Ermenistan, Letonya'da mağlup etti

Yayınlanma: 19.06.2023 - 21:11

Güncelleme: 19.06.2023 - 21:11

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda Ermenistan ile Letonya karşı karşıya geldi.



Ermenistan'ın ev sahipliğinde oynanan maç 2-1'lik Ermenistan galibiyetiyle sonuçlandı. Ev sahibi ekibin golü 35. dakikada Tiknizyan, 90+1' dakikada penaltıdan Barseghyan'dan geldi. Letonya'nın golünü ise 67. dakikada Savalnieks attı.



Türkiye'nin de yer aldığı grupta Ermenistan, 6 puanla 1. sırada yükseldi. Letonya ise 0 puanla son sırada yer aldı.



Grubun bir diğer maçında Letonya, Hırvatistan ile oynayacak. Ermenistan ise Türkiye ile karşılaşacak.