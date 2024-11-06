Ernest Muçi: "Bu şekilde devam edeceğim"
Beşiktaş'ın Malmö karşısında ilk golünü atan Ernest Muçi, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş'ın Malmö karşısında ilk golünü atan Ernest Muçi, karşılaşmanın ardından açıklamalar yaptı.
Ernest Muçi yaptığı açıklamada, "Çok multuyum. Son iki maçımızı kaybetmiştik. İyi bir geri dönüş yaptık. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Çok iyi bir reaksiyon verdik. Bu şekilde devam edeceğiz." dedi.
Attığı gollerle ilgili de konuşan Muçi, "Her şeye çalışıyoruz. Takımıma yardımcı olduğum için mutluyum. Bu şekilde devam etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.
Etiketler: #Ernest Muci #beşiktaş #Malmö #uefa avrupa ligi
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