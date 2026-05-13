Ernest Muçi'den transfer açıklaması: 'Trabzonspor'un kararı olacak'

13.05.2026 23:10:00
Trabzonsporlu futbolcu Ernest Muçi, Gençlerbirliği'ni 2-1 yenip Türkiye Kupası'nda finale yükseldikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Gençlerbirliği'ni 2-1 yenen Trabzonspor, finalde Konyaspor'un rakibi oldu.

Trabzonspor'un 90+2'de galibiyet golünü atan Ernest Muçi, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"KUPAYLA NOKTALAYACAĞIZ"

Mücadeleyi değerlendiren Muçi,  "Bizim adımıza, finale çıkmak adına çok önemli olduğunu biliyorduk. Deplasman maçları her zaman zor. Sezon sonu da geldi çünkü sezon sonunda daha zor oluyor. Finale çıkmak istiyorduk. Hak ettiğimizi düşünüyorum ve umarım kupayla noktalayacağız" dedi.

GELECEĞİ İÇİN AÇIKLAMA

Geleceği için de açıklamalarda bulunan Arnavut futbolcu, "Mutluyum burada. Ben de bilmiyorum. Trabzonspor'un kararı olacak. Ondan sonra göreceğiz. Burada mutluyum, ondan sonra geleceğin neler getireceğini göreceğiz" ifadelerini kullandı.

