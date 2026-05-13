Gençlerbirliği karşısında nefes kesen geri dönüş: Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci finalist Trabzonspor

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Trabzonspor, Gençlerbirliği deplasmanına konuk oldu. Trabzonspor, Eryaman Stadyumu'nda oynanan maçı 2-1 kazandı ve finale yükseldi.

Gençlerbirliği, 62. dakikada Erk Arda Aslan ile 1-0 öne geçti.

Trabzonspor, 78. dakikada Arda Çağan Çelik'in kendi kalesine attığı golle 1-1'i buldu. Trabzonspor, 90+2. dakikada Ernest Muçi'nin golüyle maçı 2-1 kazandı ve Türkiye Kupası'nda finale yükseldi.

Trabzonspor, Türkiye Kupası finalinde Konyaspor ile karşılaşacak.

Karşılaşmadan dakikalar | Gençlerbirliği 1-2 Trabzonspor

90' GOOOLLL!!! Trabzonspor Muçi'nin golüyle karşılaşmada 2-1 öne geçiyor!

78' GOOOLLL!!! Trabzonspor mücadelede 1-1'lik eşitliği sağlıyor. Ernest Muçi'nin sol kanattan kullandığı kornerde altı pas içinde Arda ters vuruş ile topu kendi ağlarına gönderdi.

75' Mücadelede tansiyon yükseldi. Çıkan tartışma sonucunda Gençlerbirliği'nde Fıratcan Üzüm sarı kart gördü.

74' Gençlerbirliği'nde golün sahibi Erk Arda yerini Tongya'ya bıraktı.

63' 17 yaşındaki genç futbolcu, GOL sonrasını formasını çıkardığı için sarı kart gördü.

62' GOOOLLL!!! Gençlerbirliği, Erk Arda'nın golüyle 1-0 öne geçiyor! Orta alanda kazanılan top sonrasında ceza sahasına kadar topu süren Erk Arda, ceza sahasına girmeden vuruşunu yaptı ve Onana'yı avlayarak takımını 1-0 öne geçirdi.

46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

30' Trabzonspor'da Bouchouari rakibine yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

19' Gençlerbirliği'nde Samet Onur, itirazlarından sonra sarı kart gördü.

1' Karşılaşmada ilk düdük çalıyor.