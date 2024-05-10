Erol Bilecik: 'Saadettin Saran ile görüşeceğiz'

Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, Saadettin Saran ile görüşme yapacaklarını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.05.2024 - 19:08
Erol Bilecik: 'Saadettin Saran ile görüşeceğiz'
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Fenerbahçe'nin sezon sonunda yapacağı başkanlık seçiminde aday olması beklenen Saadettin Saran ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, sosyal medya hesabından Saadettin Saran ile görüşme yapacaklarını açıkladı.

İşte Erol Bilecik'in o paylaşımı:

"Başkanımız Ali Y. Koç'un talebi doğrultusunda, Fenerbahçe SK Seçimli Olağan Genel Kurulumuz ile ilgili istişare yapmak üzere Sayın Sadettin Saran ile 11 Mayıs Cumartesi (yarın) bir görüşme gerçekleşecektir."

SAADETTİN SARAN NE DEMİŞTİ?

Geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Saadettin Saran, Ali Koç'un Cuma (bugün) günü başkan adaylığını açıklamazsa kendisi aday olacağını açıklamıştı.


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