Erol Bilecik'ten şampiyonluk mesajı: "Bayrakları hazırlayın"

Yayınlanma: 25.12.2024 - 18:46

Güncelleme: 25.12.2024 - 18:46

Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, CNBC-e'de canlı yayına katıldı. Bilecik, sezon sonu mutlu sona ulaşacaklarına inandıklarını ifade etti

Bilecilk yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Değerli hocamız Mourinho bir safra kesesi ameliyatı geçirdi. Geçmiş olsun. Takımın başında, hiçbir şüphe yok. Bttün Yönetim Kurulu olarak da aynı motivasyonla herkes görevinin başında. Aramızda bir puan farkı var ama futbol 3 puanlı bir oyun, nihayetinde bakıldığı zaman. Yani bu 3 puanlar alınır, verilir. Günün sonunda öykünün bu sene çok keyifli bir neticeyle sonuca ulaşacağını düşünüyorum.

Fenerbahçe taraftarına da 'Bayraklarınızı hazırlayın' mesajını keyifle veriyorum. Biz dünyanın en büyük spor kulübü olma sevdasıyla yola çıktık. 12 branşımız var. Futbol tabii ki bu işi taçlandıran en büyü branşımız. Diğer branşlarımızda da şampiyonluğa oynuyoruz. Muazzam bir yük kaldırılıyor."