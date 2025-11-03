Erol Bulut açıkladı: Antalyaspor'da casusluk olayı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
3.11.2025 23:21:00
Süper Lig ekibi Antalyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut, 1-0 kazandıkları Eyüpspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Bulut, kulüpten birinin bilgileri rakip takımlara sızdırdığını söyledi.

Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından Antalyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"BİLGİLERİMİZİ RAKİPLERE SÖYLEDİ"

Kulüpten birisinin bilgileri rakip takımlara sızdırdığını aktaran Erol Bulut, şu ifadeleri kullandı:

"Kazanınca daha rahat konuşabiliriz. Berabere kalsaydık da kaybetseydik de söyleyecektim. Maalesef geçen hafta Başakşehir maçından önce bütün bilgilerimizi kulübün içinde olan birisi rakip takıma aktarmış. Nuri Hoca'ya (Şahin) aktarmış. Biz takip ettik. Bu maalesef bu maçtan önce de oldu. Bizim taktiğimizi, topa karşı nasıl oynayacağız, hücumda neler yapacağız, bu bilgiler de rakibin hocasına gitti.

Bu bilgi bize geldi. Çok ağır konuşmak istiyorum ama yanlış olur. Kulüplerin ekmeğini yiyip ihanet eden kişilerin futboldan kulüplerden uzaklaştırmamız lazım. Ben bunu özellikle takip edeceğim. Kim olduğunu ortaya çıkarmak için birkaç gelen haber var, kimlerin olabileceğine dair haber var. Başkanımıza ilettim. Tek Antalyaspor'da değil başka takımlarda da böyle şeyler olmasın diye. Bu doğru değil. Bu futbola, spora yakışmayan şeyler. Hocalar rakiplere çalışmalı. Zaten maçını izliyorsun, analizini yapıyorsun. Detaylar açıklandığında bunlar benim gözümde karaktersizlik. Bu kişiyi içimizde bulacağız ve bu tesislere bir daha ayak basmayacak."

