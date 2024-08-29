Erol Bulut'lu Cardiff City'den İngiltere Lig Kupası'na veda!
Erol Bulut yönetimindeki Cardiff City, İngiltere Lig Kupası 2. turunda kendi sahasında karşılaştığı Southampton'a 5-3 mağlup olarak turnuvaya veda etti.
İngiltere Lig Kupası 2. turunda Cardiff City, sahasında Southampton ile karşı karşıya geldi. Erol Bulut'un ekibi Cardiff City, sahadan 5-3'lük yenilgiyle ayrıldı.
Maçta Southampton'a galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Mateus Fernandes, 30. dakikada Samuel Amo-Ameyaw, 55 ve 90+4'te Cameron Archer, 90. dakikada James Bree attı.
CARDİFF CİTY KUPAYA HAVLU ATTI
Mücadelede Cardiff'in golleri 21. dakikada Rubin Colwill, 48. dakikada Ronnie Edwards ve 57. dakikada Alexander Robertson'dan geldi.
Bu sonucun ardından Erol Bulut'un ekibi Cardiff, turnuvadan elendi. Southampton, bir üst tura yükseldi.
Spor Haberleri
- İsmail Kartal'dan Ferdi Kadıoğlu'na veda!
- Erol Bulut'tan lig kupasına veda!
- 4 takım daha Devler Ligi'nde!
- Lille Devler Ligi'nde mağlubiyetle turladı!
- İtalyan yıldız sahalara döndü: Newcastle tur atladı!
- Atletico Madrid sahasında kayıp!
- İngiliz yıldızdan Galatasaray ve Mourinho itirafı!
- Trabzonspor'un konuğu St. Gallen
- Beşiktaş'ın konuğu Lugano
- Galatasaray'dan karaborsa bilet iddiaları için açıklama!
En Çok Okunan Haberler
-
- Gözaltına alınan kişi hakkında flaş gelişme!
- Narin'in annesinin açıklamaları sonrası yayın kesildi
- Kayıp Narin soruşturmasında 1 gözaltı!
- Cemal Enginyurt’tan sert yanıt!
- 'Erdoğan raporu' iddiasına SETA'dan yalanlama
- Netflix dizisi 1 haftada 1 milyar dakika izlendi
- Galatasaray acil toplanıyor!
- İmamoğlu'ndan flaş 'taksi' açıklaması
- Niğde'de hasat devam ediyor: Bu yıl kilosu 13 TL
- Narin'in kaybında dikkat çeken 'amca' ayrıntısı