Erol Bulut'lu Cardiff City'den İngiltere Lig Kupası'na veda!

Erol Bulut yönetimindeki Cardiff City, İngiltere Lig Kupası 2. turunda kendi sahasında karşılaştığı Southampton'a 5-3 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.08.2024 - 11:33
Erol Bulut'lu Cardiff City'den İngiltere Lig Kupası'na veda!
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İngiltere Lig Kupası 2. turunda Cardiff City, sahasında Southampton ile karşı karşıya geldi. Erol Bulut'un ekibi Cardiff City, sahadan 5-3'lük yenilgiyle ayrıldı.

Maçta Southampton'a galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Mateus Fernandes, 30. dakikada Samuel Amo-Ameyaw, 55 ve 90+4'te Cameron Archer, 90. dakikada James Bree attı.

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Mücadelede Cardiff'in golleri 21. dakikada Rubin Colwill, 48. dakikada Ronnie Edwards ve 57. dakikada Alexander Robertson'dan geldi.

Bu sonucun ardından Erol Bulut'un ekibi Cardiff, turnuvadan elendi. Southampton, bir üst tura yükseldi.


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