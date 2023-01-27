Erol Bulut'tan ayrılık sonrası ilk açıklama!

Gaziantep FK ile yolların ayrıldığı teknik direktör Erol Bulut, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27 Ocak 2023 - 18:50
Erol Bulut'tan ayrılık sonrası ilk açıklama!
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Gaziantep FK ile yolların ayrıldığı teknik direktör Erol Bulut, teşekkür mesajı paylaştı.

Erol Bulut yaptığı paylaşımda, "Yaklaşık 1,5 yıldır görev yapmakta olduğum Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Bu göreve gelmemizde büyük emeği olan başta sayın Adil Sani Konukoğlu, Cevdet Akınal ve yönetim kuruluna çok teşekkür ederim. Bugüne kadar birlikte çalıştığımız futbolcu kardeşlerime, kulüp personelimize ve bizleri destekleyen-desteklemeyen tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte de Gaziantep Futbol Kulübü'ne başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.


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