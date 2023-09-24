Erol Bulut'un takımı Cardiff City'den galibiyet serisi

Erol Bulut'un çalıştırdığı Cardiff City, zorlu Sunderland deplasmanında kazanarak galibiyet serisini 3 maça çıkardı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.09.2023 - 19:06
Erol Bulut'un takımı Cardiff City'den galibiyet serisi
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İngiltere Championship'in 8. haftasında Sunderland ile Cardiff City karşı karşıya geldi. Stadium of Light'ta oynanan mücadeleyi konuk ekip Cardiff, 1-0'lık skorla kazandı.

Erol Bulut'un çalıştırdığı Cardiff'e galibiyeti getiren golü 87. dakikada Mark McGuinness kaydetti.

Championship'te üst üste 3. galibiyetini alan Cardiff, puanını 13'e yükseltti. Sunderland ise 13 puanda kaldı.

Cardiff, gelecek hafta Rotherham ile karşılaşacak. Sunderland ise Sheffield Wednesday deplasmanına gidecek.


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erol bulut İngiltere Championship Cardiff City

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