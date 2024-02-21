Erol Bulut'un takımı Cardiff'in galibiyet hasreti sürüyor!
İngiltere Championship ekiplerinden Erol Bulut'un çalıştırdığı Cardiff, sahasında Blackburn ile 0-0 berabere kaldı.
Champhionship 29. hafta erteleme maçında Cardiff, sahasında Blackburn ile karşılaştı. Cardiff Stadyumu'nda oynanan maç 0-0 eşitlike sona erdi.
Erol Bulut'un çalıştırdığı Cardiff, ligde üst üste 4. maçından da galibiyetle ayrılamadı. Ev sahibi ekip 5 maçta 3 mağlubiyet aldı.
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Bu sonuçla puanını 41 yapan Cardiff, play-off potasından uzaklaştı. Blackburn Rovers ise 38 puana çıktı.
Ligin bir sonraki haftasında Cardiff, Stoke City ile oynayacak. Blackburn ise Norwich ile karşılaşacak.
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