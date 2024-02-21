Erol Bulut'un takımı Cardiff'in galibiyet hasreti sürüyor!

İngiltere Championship ekiplerinden Erol Bulut'un çalıştırdığı Cardiff, sahasında Blackburn ile 0-0 berabere kaldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.02.2024 - 09:34
Erol Bulut'un takımı Cardiff'in galibiyet hasreti sürüyor!
Abone Ol google-news

Champhionship 29. hafta erteleme maçında Cardiff, sahasında Blackburn ile karşılaştı. Cardiff Stadyumu'nda oynanan maç 0-0 eşitlike sona erdi.

Erol Bulut'un çalıştırdığı Cardiff, ligde üst üste 4. maçından da galibiyetle ayrılamadı. Ev sahibi ekip 5 maçta 3 mağlubiyet aldı.

Göz Atın
Erol Bulut, Valerien Ismael'i üzdü!

Erol Bulut, Valerien Ismael'i üzdü!
Blackburn Rovers - Wrexham FC maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Blackburn Rovers - Wrexham FC maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bu sonuçla puanını 41 yapan Cardiff, play-off potasından uzaklaştı. Blackburn Rovers ise 38 puana çıktı.

Ligin bir sonraki haftasında Cardiff, Stoke City ile oynayacak. Blackburn ise Norwich ile karşılaşacak.


erol bulut haberleri Cardiff City haberleri Blackburn Rovers haberleri

İlgili Haberler

Erol Bulut, Anastasios Bakasetas'ı isteyen kulüpleri açıkladı!

Erol Bulut, Anastasios Bakasetas'ı isteyen kulüpleri açıkladı!
Erol Bulut'tan transfer açıklaması: Umut Nayir'i işaret etti!

Erol Bulut'tan transfer açıklaması: Umut Nayir'i işaret etti!
Erol Bulut, Valerien Ismael'i üzdü!

Erol Bulut, Valerien Ismael'i üzdü!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

UEFA raporu yayımlandı: 'Dört Büyükler' Avrupa'nın en kötü 10 takımı arasında!

UEFA raporu yayımlandı: 'Dört Büyükler' Avrupa'nın en kötü 10 takımı arasında!
Erol Bulut’un takımı Cardiff’in 3 puan hasreti sürüyor!

Erol Bulut’un takımı Cardiff’in 3 puan hasreti sürüyor!
Taraftarlar tepki göstermişti: Beşiktaş, Emirhan Delibaş ile yollarını ayırdı!

Taraftarlar tepki göstermişti: Beşiktaş, Emirhan Delibaş ile yollarını ayırdı!
TCDD’de mülakat: İslami soruyu bilmeyen yükselemedi

TCDD’de mülakat: İslami soruyu bilmeyen yükselemedi
Sparta Prag - Galatasaray maçının hakemi belli oldu!

Sparta Prag - Galatasaray maçının hakemi belli oldu!
Sinem Kobal’dan flaş karar Selena geri mi dönüyor…

Sinem Kobal’dan flaş karar Selena geri mi dönüyor…
Beşiktaş sözleşmesini feshetmişti: Avrupa basınında gündem Emirhan Delibaş!

Beşiktaş sözleşmesini feshetmişti: Avrupa basınında gündem Emirhan Delibaş!
Engin Hepileri’nden eşi Beyza Şekerci’ye övgü dolu sözler!

Engin Hepileri’nden eşi Beyza Şekerci’ye övgü dolu sözler!